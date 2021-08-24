歌手?te壞特勇奪本屆金曲獎最佳新人獎，準外科醫師身分也隨之曝光，不過卻遭台大教授李錫錕質疑：「準外科醫生獲得金曲獎最佳新人獎，你放心給她開刀嗎？」對此，同樣入圍最佳新人獎的樂團理想混蛋主唱兼準醫師身分的雞丁，發文力挺?te壞特，強調：「希望大家能彼此尊重、彼此肯定」。

雞丁表示金曲獎之後，就有不少新聞討論醫師與歌手身份的議題，同為醫學院畢業也擁有準醫生身分的他表示：「每個人理想的生活方式都不一樣，在追尋的路上，快不快樂或辛不辛苦，都是自己的選擇」，但不論選擇結果如何，希望能彼此尊重及肯定，畢竟自己定義的「卓越」，未必是他人定義的「幸福」。

對於台大教授李錫錕提到「不放心」的部分，雞丁強調用最大努力協助對自己的健康「不放心」的病人，就是身為醫護人員該具備的精神，提及?te壞特的得獎感言：「停下來聽自己的內心、勇敢看自己內心的需要」，他強調：「比起被誰所認可，自己活成自己喜歡的樣子，才是最重要的。」

李錫錕的發文引發網友熱烈討論，更被「北醫迷因」作梗圖嘲諷：「李錫錕不認同?te壞特可以兼職醫生和歌星，大力倡導跨領域的北醫校方」，對此，?te壞特也在IG限動寫下：「我現在沒有斜槓啦，現在只做音樂囉」，並附上兩個笑臉貼圖，高EQ回應被網友讚爆。