經救護員初步急救，老翁終於恢復意識，也無生命危險，警方也將他送醫。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北區一名70歲李姓老翁獨自租屋居住於三民路某大樓內，日前早上起床盥洗時，疑因血糖過低，全身無力、昏倒在浴室內，適逢40歲宋姓女房東在巡房，隱約聽見有人虛弱的呼喊「救命啊！」，但宋女心想現在不是「好兄弟」出來活動的時間，立即警覺可能是房客發生意外，趕緊報警求助，警方火速到場後會同消防人員破門進入，順利救出受困老翁並送醫醫治，解除一場危機。

台中市警二分局育才派出所警員李昱陞、邱佳嶔、施皓瀛22日9時40分許於接獲一名宋姓女子報案，稱房客疑似服用鎮定劑，唯恐發生意外需要警方協助，員警趕抵現場後，在門外敲門均無回應，房東欲開鎖進入房間，卻發現老翁為了安全也上了鐵鍊內鎖，經房東同意後破門而入，警、消人員合力將昏倒在浴室椅子上的老翁救出，經救護員初步急救，老翁終於恢復意識，也無生命危險。

老翁向警方表示，自己患有糖尿病，擔任保全退休後，與家人因故失和獨自租套房居住，早上起床後還沒吃早餐想先洗個熱水澡，不料疑似空氣不流通而昏倒，老翁原先堅持不願就醫，考量其年事已高，經員警動之以情相勸「你去醫院檢查一下，我們才放心」，這才願意前往醫院檢查，房東看見他平安獲救也鬆了一口氣，大讚警方行動積極。

警方呼籲，隨著高齡化趨勢及家庭結構改變，使得獨居老人日益增多，期望民眾能秉持敦親睦鄰、守望相助之精神，若是發現獨居長輩有異狀或任何需要警方協助之情事，可立即撥打110報案專線請求協助。