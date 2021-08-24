習近平（右）表示，要發揚塞罕壩精神，發展好綠色經濟和生態文明。（新華社）

中共總書記習近平23日到河北省塞罕壩機械林場月亮山，察看林場自然風貌，聽取河北統籌推進山水林田湖草沙系統治理和林場管護情況介紹，並看望護林員。隨後，習近平到尚海紀念林，實地察看林木長勢，了解林場弘揚塞罕壩精神、推動高品質發展等情況，強調要發展好綠色經濟和生態文明。

新華社24日報導，塞罕壩位於大陸首都北京向北400多公里處，河北省最北端。從「黃沙遮天日，飛鳥無棲樹」的茫茫荒原，到百萬畝人工林海，幾代塞罕壩人用半個多世紀的接力傳承，以青春、汗水甚至血肉之軀，築起為京津阻沙涵水的「綠色長城」。

報導指出，習近平對河北塞罕壩林場建設者感人事蹟作出指示，高度評價「牢記使命、艱苦創業、綠色發展」的塞罕壩精神。

習近平表示，中共全黨大陸全社會要堅持綠色發展理念，弘揚塞罕壩精神，持之以恆推進生態文明建設，一代接著一代幹，馳而不息，久久為功，努力形成人與自然和諧發展新格局，建設得更加美麗，為子孫後代留下天更藍、山更綠、水更清的優美環境。

《人民日報》用戶端報導，習近平下午到河北省塞罕壩機械林場尚海紀念林，紀念林位於原馬蹄坑造林會戰區，是塞罕壩精神發源地、百萬畝林海起源地。

報導稱，習近平與林場職工代表親切交流，他強調，他們做的事非常有示範意義，對全大陸生態文明建設具有激勵作用和深遠影響。塞罕壩精神是中共精神譜系的組成部分。中共全黨全大陸人民要發揚這種精神，把綠色經濟和生態文明發展好。塞罕壩要更加深刻地理解生態文明理念，再接再厲，二次創業，在新征程上再建功立業。