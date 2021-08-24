《革命前夕的摩托車日記》描述阿爾貝托格拉納多和好友埃內斯托格瓦拉壯遊南美洲。（海鵬影業提供）

壯志豪情電影《革命前夕的摩托車日記》，當年除捧紅墨西哥男星蓋爾賈西亞貝納（Gael Garcia Bernal），受惠最多的，當屬增重7公斤演出的阿根廷男星羅德里哥塞納（Rodrigo De La Serna），他並憑藉該片的優異演出，連奪包括阿根廷影協獎影帝等7座演技大獎，甚至超車蓋爾賈西亞貝納，奠定他「阿根廷1哥」的不朽地位。

《革命前夕的摩托車日記：數位修復版》將於8月27日在台上映，羅德里哥片中所飾演的切格瓦拉摯友「阿爾貝托·格拉納多」，在該片世界首映時（2004）依然在世，卻在數位版完成前已經辭世（2011），如今數位版片尾與時俱進修正了他的「死期」，還讓觀眾一度驚呼時光倒流。

《革命前夕的摩托車日記》改編自真實人物傳記，劇情講述埃內斯托·格瓦拉（Ernesto Guevara）在成為革命領袖「切·格瓦拉」之前，與好友阿爾貝托·格拉納多（Alberto Granado）於1951年騎摩托車壯遊南美洲的豪邁旅程。值得一提的是，該片是同時基於格瓦拉所寫的同名遊記，以及阿爾貝托所撰寫的《與切格瓦拉穿越拉丁美洲》改編。導演華特沙勒斯（Walter Salles）更費時兩年考察史實，力求劇本嚴謹、扎實且感動人心。電影果然橫掃全球包括坎城影展、美國奧斯卡等36個大獎，更創下奧斯卡影史上第一首獲獎的西語主題曲。

更驚人的是，羅德里哥塞納竟然就是切·格瓦拉的遠房親戚。羅德里哥20多歲便在阿根廷戲劇圈闖下一片天，《革命前夕的摩托車日記》是他的首部電影。而他竟在片中飾演與格瓦拉一同踏上南美壯遊的好友阿爾貝托·格拉納多，讓人直呼緣分奇妙。有趣的是，羅德里哥其實試鏡時就吸引了眾人目光，現場驚嘆聲不斷，導演華特沙勒斯表示，「他跟阿爾貝托年輕時的相似程度令人吃驚」，更迷上他承襲了義大利經典時期如維托里奧·加斯曼（Vittorio Gassman）及亞柏托索帝（Alberto Sordi）等偉大演員的資質，「太讓我們驚艷了！」

如同蓋爾賈西亞貝納為演出「切·格瓦拉」做足事前準備，羅德里哥也為呈現年輕時的「阿爾貝托」做了許多功課，更親自前往古巴，與當時年屆80歲的阿爾貝托本人會面。此外，羅德里哥更為飾演該角色增重7公斤，並憑藉片中優異演出，勇奪阿根廷影評人協會銀鷹獎影帝等7座演技大獎。羅德里哥塞納近年也追上流行、活躍於串流平台，所主演的劇集都有亮眼收視率，包括下月即將在Netflix開播的影集《紙房子》（La Casa De Papel）飾演強盜巴勒莫等角色，讓人格外期待。