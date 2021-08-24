一群反對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封鎖措施的英國民眾今天強行闖入倫敦獨立電視新聞（ITN）總部，將一些記者禁足在辦公室內。

數以百計抗議群眾在倫敦市中心加入遊行隊伍，隨後有一小群人闖入獨立電視新聞總部。

一段上傳網路的影片顯示，資深新聞節目主持人雪諾（Jon Snow）走進這幢建物時，遭人言語辱罵。

ITN發言人表示，因為這起事件，許多記者「受到阻撓，無法進行採訪活動」。

她說：「在當局處理相關情況之際，包括ITV新聞、第四頻道新聞（Channel 4 News）和第五頻道新聞等ITN員工都被建議留在這棟建築物裡，或遠遠避開。」

這名發言人說：「記者因為報導COVID-19疫情而遭辱罵，情況令人擔心，而ITN已在密切追蹤，並積極確保員工提高警覺，防範任何可能傷害。」

法新社報導，警方在抗議人士中午離去前抵達現場。

英國「衛報」指出，根據官方資料，英國境內感染COVID-19病亡人數目前平均一天增加100人，科學家警告，當數以百萬計學童下週返校上課時，確診率將再度攀升。

英格蘭公共衛生署（Public Health England）今天發布統計顯示，染疫後28天內病亡的7天平均單日人數如今已達100人，而上次超越這個數字是在3月18日。

儘管疫苗接種計畫意味染疫死亡人數遠低於上個冬季高峰期，然而與5月下旬與6月初單日病歿人數維持在個位數相比，死亡人數如今顯著攀升。上個冬季高峰是在今年1月23日，單日新增1248人病故。