【愛傳媒葉元之專欄】高端8月23日開打，但聯亞董事長22日批評，政府EUA審查會議所採取的免疫橋接方法，只注重片面、局部性免疫，無法全面評估疫苗激發的免疫力及時效。

我認為聯亞也應該透過三期實驗來證明自己的保護力，但從該公司董事長的談話，可以看出政府對高端的保護力評估是有問題的。她的說法如下：

一、政府採用僅取單一時間點的免疫橋接方法，只以ＡＺ疫苗產生對抗病毒原型株的中和抗體效價，作為唯一的比對標準。

二、Ｔ細胞越來越受到國際學者重視，與免疫的持久性有關，但T細胞的反應能力在EUA審查會議中完全不被重視。

三、EUA審查會議也不考慮目前疫苗對變疫株（如Delta）的效力。

結論：免疫橋接，不應該只觀察單一時間點，應該納入對抗目前變異株的效力、免疫Ｔ細胞的反應分析等，才能給國人更全面的科學數據。高端雖然有通過EUA，但僅僅證明中和抗體效價優於AZ，可是未考慮T細胞的反應，以及對變疫株的效力，所以仍然是處於保護力未明的狀態。

許多綠營人士在幫高端護航時，老是說高端怎麼會沒保護力，「難道你不相信EUA的審查專家嗎」？這跟專家無關，因為專家被賦予的任務，就是比對高端和AZ的中和抗體而已，高端數字好，當然就過了。

這就好比，學校告訴老師說，用數學好壞當做衡量一個學生是否優秀的唯一標準，那數學好的學生，就被認為是好學生。然而，這學生可能除了數學以外其他科目都不好，或者品德不好，這都無損於他成為一個優秀學生的條件。所以問題不在老師，在於學校認定好學生的標準太過狹隘。而高端就是那個學生，EUA的審查專家就是老師，衛福部就是學校。

問題出在哪，很清楚了吧！

作者為新北市板橋區市議員

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