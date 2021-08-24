業者大嘆，相信同島一命，疫情受控下盼復業，但我們實在撐不下去了。（盧金足攝）

KTV被列在八大行業，現在無法營業解封，業者大嘆，賣了好幾棟房子，員工在外面找不到工作，為了疫情，請政府給個正當理由，「幫我照顧員工」。（盧金足攝）

KTV被列在八大行業，現在無法營業解封（盧金足攝）

停業又賺不到振興券 台中KTV業者怒：活不下去了

中央將發放千億元振興券，各行業摩拳擦掌搶商機，但KTV業者24日抗議，KTV被列在八大行業，現在無法營業，員工在外面找不到工作，為了疫情，請政府給個正當理由，「幫我照顧員工」，為疫情多等但員工為生存，活不下去了。經發局表示，衛福部21日記者會宣布，8月24日到9月6日維持二級警戒，這段期間仍須關閉場所，包括歌廳、舞廳、KTV、酒家、酒吧、酒店等仍關閉，市府將配合中央相關規定，後續視疫情滾動調整。

台中市府24日甫宣布，視聽歌唱場所電子遊戲場、三溫暖等維持暫停營業至9月6日，因疫情暫停數月KTV業者「凍未條」了，下午在台灣大道的KTV旗艦店抗議，哀嘆店家無法營生，還有其他的店陸續送安寧病房，隨時會關門陣亡，經發局表示，由於國內新冠肺炎疫情穩定，中央疫情指揮中心漸進式有條件開放部分營業場所，但考量疫情仍需謹慎因應，衛生福利部8月21日記者會宣布，8月24日到9月6日維持二級警戒，這段期間仍須關閉場所，包括歌廳、舞廳、KTV、酒家、酒吧、酒店等仍關閉，市府將配合中央相關規定，後續視疫情滾動調整。

銀櫃KTV董事長江忠融表示，KTV不能營業，員工弱勢沒頭路，政府不救員工，連上千億振興券KTV都沒機會獲得商機，員工不只要活下去，還是為了生存，他十間店每月燒好幾百萬，已賣好幾棟房子，讓員工留守下來清潔，抱怨政府紓困也有沒受惠員工，沒有領紓困金。

他的十間KTV店，員工二、三百人，KTV被列八大行業，現在無法營業，員工在外面找不到工作，為疫情請政府給正當理由，「幫我照顧員工」，為疫情多等下去，但員工不是生活是生存活不下去了。

江忠融強調，目前讓他們不營業，員工都是弱勢的，一群也沒有高科技的能力也沒有金融業的頭腦，是最無辜最弱勢的一群，每個人後面都有一個需要照顧的家庭，誰替他們發聲？

他抨擊，政府告知恐怕有不能營業至年底，準備復業遙無期，發放振興券，難道不是同島一命嗎？「我們被拋棄了。」政府不打算拯救我們業，追隨我們多年的員工，是否政府能有配套措施？

江忠融說，我們員工沒科技新貴的技術，沒有金融才子的頭腦，不要說上街抗議，連幫自己能力都没有，就是的清潔、點餐、服務，希望客人在KTV唱時盡興、盡歡。

「我們一直不願拉下鐵門」，他表示，因為我們相信同島一命，疫情受控下盼復業，但是我們實在撐不下去了。如果是為了防疫，同島一命他們被迫犧牲，令人百思不得其解。

政府振內需產業發放振興券，難道不該讓我們復業嗎？那為什麼要各縣市準備一直加碼發放振興券？希望政府可以給我們理由，一定恪守政府所有防疫規定，也堅守到最後在不能營業期間，拜託政府能積極照顧廣大又弱勢的員工。

江忠融指出，中央政府將發放振興券，但KTV至今未解封，他有十家店，共兩三百員工，為了維持員工薪水和管理開銷，這三個月來已賣掉多棟房子維持員工基本開銷。

員工難過的説，疫情現在比較緩和，已經開放大部分的場所可以正常營業，但中央流行疫情中心指揮官陳時中說，「不排除我們會關店到年底」，中央已準備下個月開發振興券，他們生意都不能做，憂心員工生計，誰替他們發聲。

經發局表示，由於國內新冠肺炎疫情穩定，中央疫情指揮中心漸進式有條件開放部分營業場所，但考量疫情仍需謹慎因應，衛生福利部8月21日記者會宣布，8月24日到9月6日維持二級警戒，這段期間仍須關閉場所，包括歌廳、舞廳、KTV、酒家、酒吧、酒店等仍關閉，市府將配合中央相關規定，後續視疫情滾動調整。

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