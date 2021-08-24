勇士隊球星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）的父母要離婚了，他的父親戴爾柯瑞（Dell Curry）在今年6月遭到妻子索妮雅（Sonya Curry）要求離婚，索妮雅也就是柯瑞與弟弟塞斯（Seth Curry，現效力七六人）的生母。戴爾、索妮雅兩人早在1980年代的學生時期就相識，並於1988年結婚，同年史蒂芬柯瑞出生，弟弟在1990年出生。

美國八卦媒體TMZ報導，今年6月中索妮雅向北卡州法院訴請離婚，程序還在進行中，兩人法律上仍是夫妻，戴爾今年57歲、索妮雅55歲，相識30多年，詳細離婚原因不明，他們還有一個擅長打排球的女兒辛戴（Sydel Curry，出生於1994年）。

戴爾柯瑞當年也是NBA球員，打了16年之久，獲得過1993-94球季最佳第六人，那季他繳出場均16.3分、3.2籃板、2.7助攻。此外戴爾柯瑞在1998-99球季是全聯盟命中率最高的外線射手，三分球命中率47.6%（生涯平均40.2%），還把神射手的血統遺傳給兒子。

2019年5月，勇士與拓荒者殺入西區決賽，那年塞斯柯瑞效力拓荒者，成為史上首次「兄弟爭奪分區冠軍」的戲碼。當時戴爾就笑說，大概會讓爸爸支持哥哥，媽媽支持弟弟，哪邊贏了都不傷感情，後來他們果然各自穿著兩隊的球衣現身。那時候戴爾夫妻公開露面看上去沒什麼問題，外界推測大概是最近一兩年疫情期間才鬧翻。