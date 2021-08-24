彰化縣長王惠美（中）頒贈感謝狀，感謝人間國寶、木雕大師李秉圭（左）、雲科大文資維護系助教李昱（右）父女倆齊心修復李松林大師的大作，李氏一家三代，完整呈現金銀廳格扇的前世今生。（謝瓊雲攝）

鹿港黃慶源商號「金銀廳格扇」歷經3年多修復完成，主持修復計畫的李秉圭大師（左）正是創作者李松林之子，他引領彰化縣長王惠美（中）說明修復細節。（謝瓊雲攝）

《民富且壽》鹿港金銀廳格扇修復成果展24日在鹿港公會堂開幕，將展至9月21日中秋節；共計4大展區、5大主題，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏，歡迎喜愛台灣工藝的鄉親，把握機會前往欣賞。

「鹿港金銀廳格扇」鹿港知名黃慶源商號黃秋、黃俊傑兄弟，為母親祝壽，請來國家薪傳獎木雕大師李松林設計、創作，為三面木刻並有雕刻圖飾之格扇，正面帖金箔於平日或喜慶時用，反面塗銀漆表喪事哀傷之意；構物的雕刻細緻、莊嚴，燦然奪目，正面8扇、左右各10扇，總計28格扇，可翻轉開闔，機關拆組自如，也是李松林在世時唯一金銀木雕屏風作品。

王惠美表示，這次修復成果展最大亮點，就是李松林、李秉圭與李昱一家三代接力傳承傳統工藝，李秉圭大師已是人間國寶，加上李昱帶領團隊以現代科技修復，讓金銀廳格扇完整再現，非常難得。

彰化縣文化局指出，「鹿港金銀廳格扇」於2017年9月登錄為一般古物，僅存18扇，翌年由黃家捐贈給縣府，並斥資700萬元辦理修復，請來李松林之子李秉圭主持，其女李昱任教雲科大文資維護系，也協同修復書畫織品，並以科技還原缺失的18格扇。

修復團隊採用非破壞性檢測，以紫外光照射後螢光反應，了解格扇漆料保存及修補痕跡，也採用數位顯微鏡看見格扇底布織品，細部纖維材質及損壞情形；因時代久遠保存不易的書畫作品，另外透過紅外線反射攝影，找回遺失的書法、繪畫圖樣與字樣。

修復展共有「金廳迎喜」、「展覽簡介」、「匠心獨具」、「金銀廳格扇大解密」及「影音專區」，主要介紹「鹿港金銀廳格扇」調查研究內容、科學檢測圖像、木雕及織品修復成果及格扇木雕工藝技術的介紹。更結合工研院所新開發的光碼技術，透過手機掃描具有光碼的燈源可連結至修復過程的影像及更多金銀廳格扇修復資訊。配合防疫期間落實分流，採網路及電話預約參觀。預約登記網址：https：／／lihi1.com／1iGXD；或於周二至周日開館時間致電04-7771181登記。