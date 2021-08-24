精華國中輔導主任黃𤦭芳（右）6年來努力開設技藝教育，期望使學生對未來有不同想像、創造新的可能。（莊旻靜攝）

精華國中輔導主任黃𤦭芳（右三）6年來努力開設技藝教育，期望使學生對未來有不同想像、創造新的可能。（莊旻靜攝）

精華國中學生人數雖少，校長、主任、教師積極開設技藝課程，增加學生開拓未來的可能性，圖為疫情前拍攝。（校方提供／莊旻靜新竹傳真）

位於新竹縣新豐鄉的精華國中位處偏鄉，學生人數僅44人，過半學生來自經濟弱勢家庭，不過校長劉淑瑜、教師十分用心，輔導主任黃𤦭芳6年來努力開設技藝教育，期望使學生對未來有不同想像、創造新的可能，黃𤦭芳今年也獲選全國技藝教育績優人員，縣長楊文科24日頒獎，肯定她在教育上的付出。

劉淑瑜表示，技藝班開設至少要15人，但縣府主計處、教育處均很支持偏鄉學校，以最低標準開設，近年更開了4個職群，期望能讓學生對未來有不同想像。

今年有一名畢業生對園藝十分感興趣，但因學科能力不足，透過會考恐無法進入關西高中，但藉由技藝教育課程，參與特色招生考試，學生以第2名成績圓夢，暑假還贈送老師小盆栽，十分窩心。

黃𤦭芳在精華國中服務13年、擔任輔導主任6年，她常以海星的故事鼓舞自己，一個小女孩到海邊將海星撿回大海，雖海星無限多，但她認為「能救一個是一個」，她也秉持相同信念「盡我所能做我做的」、在教學生涯中「不愧對自己」。

精華國中也鼓勵學生參加全縣技藝競賽，並規畫各職群培訓、全程陪伴，近2年獲獎率達46.7％，讓學生增加自我信心，劉淑瑜也說，學校規畫品書課程，透過共讀、成果發表，增加學生的表達能力，畢業後上高中，與來自都會區的同學切磋，發現自己「比其他同學毫不遜色」，無形中增加自信。

劉淑瑜表示，由於學生有6成來自經濟弱勢家庭，心態上比較常出現「就這樣就好」的狀況，儘管學生少，教職員需付出更多心力，身兼教師及親友，全校教師也僅有1人為在地人，但精華國中教職員流動率低，已有資深教師在校長達19年，對學生的付出，也讓她十分感動。