為了讓普渡拜拜的食品在插上香時，不破壞外包裝，有網友自製插香神器並在臉書分享，從照片中可以看到普渡的飲料餅乾旁貼上一小塊厚紙板，然後利用紙板內的空隙插香，貼文一出讓許多網友大讚「好聰明」。

中元節普渡時，依照習俗每一個要拜拜的商品都要插上一根香，讓好兄弟享用，但此舉讓許多人煩惱，到底要怎麼插？插在哪？若直接在外包裝戳洞插上香，可能會影響到食物的保鮮期。於是一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文分享自製的插香神器，可以看到網友利用厚紙板側邊三角形的空隙插香。

貼文一出讓許多網友大讚，「這個好聰明啊！」、「很棒的構思耶！隨手可得，重新賦予新用途！」、「簡單環保又實用，謝謝大大的分享」、「超級實用的啦！香都不會東倒西歪，乖乖立正站好」。

許多網友也分享各式各樣插香的方法，「用吸管折成V字型」、「我都用曬衣夾」、「套橡皮筋最方便」、「可以買專門插香的，蝦皮賣一個7元」、「我家用膠帶貼香就可以了，快速又方便」。