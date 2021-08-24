搖滾天團八三夭受疫情影響，今年無法跟歌迷朋友相約小巨蛋見，但他們要用不同形式陪大家解封這個夏天，宣布將於本週六（8／28）晚間七點推出【全球人壽 八三夭 人生就是用來XX的 2021線上生日趴】，八三夭更搶先透露，這次生日趴還邀請了音樂圈的好友一起重新詮釋八三夭的歌曲，包含「美食系」樂團告五人、饒舌才子婁峻碩，讓演唱會添加不少看頭。

從西門封街走進北高巨蛋、規模也從單場演出擴大成嘉年華等級，八三夭每年夏天都希望能給歌迷不一樣的感受。然而今年在疫情警戒降級後，演出場館仍有許多防疫限制措施，為了鼓勵音樂人與歌迷能安全放心地享受音樂演出，文化部邀請 KKLIVE 共同合作，打造一系列售票型線上演唱會活動，首場由八三夭義不容辭打頭陣，將一年一度的大型生日趴線上化！雖然少了面對面的機會，但線上演出打破了距離與空間的藩籬，讓海外歌迷也由衷感謝說：這次終於有機會跟上了。

八月初線上生日趴門票開賣後，限定套票即被秒殺，而同一時間不僅湧入了世界各地的歌迷搶購，更有人遠從愛爾蘭、加拿大購票準備線上「參戰」！粉絲們甚至因為太想念八三夭，主動號召拍攝生日應援影片、獻給樂團，可見八三夭的影響力之大！除了門票外，遭搶購一空的年度周邊部分品項特別情商加開，八三夭也為線上展覽增加展品，邀請大家一起體驗他們創作與成團的歷程。

這次即便少了現場觀眾，八三夭的準備功夫一點也不馬虎，不僅特地將所有曲目做重新編曲，更提前公佈今年嘉賓名單，邀來饒舌才子婁峻碩與「美食系」樂團告五人為線上生日趴助陣。婁峻碩私下不僅是樂團的球友，更曾於八三夭2019生日趴嘉年華合作，當時雙方合作的熱力讓整個西門町癱瘓，如今再次合體讓人好奇會帶來什麼驚喜。除了婁峻碩外，八三夭也邀請了自己很欣賞、同時也入圍今年四項金曲獎的告五人擔任嘉賓，八三夭也賣個關子，透露禮拜六演唱會當天還有神秘嘉賓，絕對讓大家驚喜，希望大家趕緊購票不要錯過了。【全球人壽 八三夭 人生就是用來XX的 2021線上生日趴】全票於KKTIX熱賣中，全台全家便利商店單筆消費滿138元即能以38元加價購得演唱會邀請碼，本場演出門票所得不扣除支出全數捐贈防疫使用，八三夭和你一起熱血挺防疫。