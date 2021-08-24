新北市衛生局公布確診者足跡。（新北市衛生局提供）

新北市今新增1例確診，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，該個案在土城，工作地點在士林跟板橋，8月22日到萬華買東西身體不適送到台大醫院，採檢後確診，CT值37.6，應屬於舊案，傳染力不高；同住友人5月30日曾確診，目前匡列接觸者4人，居家隔離1人，感染源疫調中。

新北市衛生局補充，該案是70多歲男性，並公布其足跡，他8月20日下午4時27分到52分曾到板橋重慶黃昏市場。

侯友宜表示，截至23日，新北列管數715人，本日可解隔數30人。

此外，社區篩檢站8月10日至8月23日總篩檢3萬787人，快篩陽性數10人、陽性率0.03％，侯友宜表示，新北33處社區篩檢站，平均每日篩檢2千多人，代表新北市民廣篩態度積極正向，才可以阻斷傳播鏈，新北市疫情穩定控制，疫調上精準控制，希望大家繼續踴躍篩檢，目前有不少陪診或就醫篩檢出來，代表社區些微有隱形傳播鏈，市府仍要戰戰兢兢，阻斷社區傳播鏈，好好把疫情守好。