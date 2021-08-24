台北市建築世代會慈善路跑邁入第九年。（台北市建築世代會提供）

2021 ADA台北市建築世代會慈善路跑邁入第九年，將於12月11日在臺北市大佳河濱公園活力開跑，今年將以「Build On Love」 為主題，代表著以愛為號召，實際付諸行動「Run For Love」讓愛與關懷伴隨著腳步，把愛傳出去，傳播到每一個角落。

主辦單位表示，這次參與的運動選手還包括飛人陳信安、超馬好手林義傑，他們以實際行動號召社會大眾參與，於暑假期間用愛陪伴小草書屋的孩子，擔任一日老師，啟發學生潛能的體育教學，也分享自身人生故事，來鼓勵孩子能夠克服困難，不畏挑戰實現自我夢想，用陪伴來給予孩子們更多正向的力量。

今年在新冠病毒疫情衝擊下，多數的大型路跑活動紛紛取消或改期，我們也會持續關切疫情動向，來調整合適路跑辦理方式，真心誠意的希望你我共同幫助台東「孩子的書屋」與三峽「小草書屋」，疫情期間發現學校改以遠端教學上課，但弱勢家庭的小朋友沒有電腦或iPad，教育資源的缺乏可能讓他們在學習落後，希望大家能熱烈報名，你的報名費可幫助小朋友靠著教育脫貧，將為社會為弱勢孩子築起一扇希望之窗，用愛點綴希望夢想，給孩子們更多未來。

慈善聖誕路跑分成聖誕挑戰組12公里，採晶片計時與歡樂休閒組 5 公里，1000元報名

費用將全數捐贈外，也將會收到二間書屋開立正式捐款收據，也可扣抵所得稅，同時也會贈送PUMA專屬活動設計款跑衣以及麗寶國際賽車場抵用卷等豐富好禮，完賽現場還有贊助商提供豐富好禮。報名期間自即日起至10月15日止，受贈單位為台東「孩子的書屋」.三峽「小草書屋」，報名網址：伊貝特報名網.樂活報名網。