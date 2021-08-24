台中市將變成「星星城市」！2021《台北台中米其林指南》摘星與餐盤名單25日公佈，市長盧秀燕表示，台中去年共有4家異國料理餐廳首獲星級肯定躍上國際，她有信心今年台中星級餐廳會再增加，不僅異國料理都有機會挑戰米其林，台中的中餐廳也深具摘星潛力，請市民拭目以待。

盧秀燕表示，台中美食不勝枚舉，去年共有21家餐廳上榜「必比登推介」、31家登上「米其林餐盤」，更有4家餐廳攻上星級「米其林指南」。2021《台北台中米其林指南》已公布必比登推介名單，台中今年共有33家入榜，新上榜有13家，非常期待今年摘星的餐廳名單。

她個人更預測，包括与玥樓、金悅軒、頂粵吉品、春山品味料理、梅子餐廳等都具有摘星潛力；另外，異國料理方面，像是小樂沐 Le Cote LM、Restaurant le Plein（滿堂）、法森小館、三元花園韓式餐廳等，都有機會挑戰成為米其林星級餐廳，名單明日將揭曉，請市民拭目以待。

盧秀燕表示，台中是「星星」城市，今年預估會摘更多的星，藉由美食全力行銷城市。