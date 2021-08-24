美國陸軍日前公布的由「美國科學家聯盟」撰寫的最新報告《中國戰術》，報告點名中國大陸不但擁有全球最大的彈道飛彈部隊，並以東風11、東風15與東風16三款飛彈，說明北京正積極提升該部隊的射程與準確度。

這份報告是由「美國科學家聯盟」依據保密計畫而進行的研究成果，並於8月23日在陸軍網頁上正式發布。報告點名「東風11」為大陸火箭軍部署最廣泛的短程彈道飛彈。其最初設計僅能打擊186英里(約299.33公里)外的目標，如今最新型的東風11射程已擴大至435英里(約700.06公里)以上。

報告指出，不僅是射程的提升，該款飛彈的「準確度也隨之提高，距離目標點的誤差縮短至32碼內(約29.26公尺)，賦予戰區指揮官長程精準打擊的能力。此外，東風11能搭載傳統彈頭與和彈頭，而固態燃料火箭與直立式發射架運輸載具讓其能快速發射並重新裝填作戰。

報告還強調新型的東風15/ 16飛彈的威脅。這兩款飛彈射程為600公里到1000公里。「它們採用先進反彈道飛彈反制措施，如終端運動與誘標」；「早期的異名同類品準確度不足，使其無法進行精準打擊；但新的型號有很大的改進，而這些飛彈又可裝載核彈頭或傳統彈頭。相較於大多數短程彈道飛彈，這些飛彈明顯擁有更大的酬載量」。

隨著美國陸軍打算將焦點由過去20年來的反叛亂作戰，轉移至協調海空軍以反制中國大陸在印太區的存在，美陸軍正計畫積極重塑部隊。這份研究報告無疑點出美軍和台灣若和北京發生衝突，勢必得面臨射程更遠、精準度更高的大陸飛彈。

在這份長達252頁的報告中，還描述大陸陸軍是如何將戰術準則融於訓練、人員教育與領導階層養成。這份研究報告是ATP 7-100系列報告中的一部分，該系列報告主要在描述共軍陸軍地面部隊的準則、攻守戰術作戰與其他任務。這系列報告的另一重點則圍繞在軍事任務與支援的任務組織、能力與限制。

在這樣的目標下，《中國戰術》提供一概略描述，足以理解大陸地面部隊在戰術作戰中的思維與行動，並呈現在動態作戰環境下，多種戰術案例。文中取材主要來自於大陸準則、翻譯文獻與觀察歷史事件。