萊爾富與飲品店TrueWin初韻，攜手推出獨家聯名雪糕。（萊爾富提供）

搶攻夏日高溫消暑商機，萊爾富超商與基隆發跡、主打鮮果的知名飲品店「TrueWin初韻」，攜手推出超商獨家聯名飲料－新品初韻-芝士奶蓋四季烏龍，全台限量5萬瓶，以四季烏龍為茶底，搭配微鹹甜口感的芝士奶香，打造多層次的風味。另萊爾富也與知名飲品店「樂法 Le Phare」，推出超商獨家聯名飲料－樂法私藏奶蓋紅茶，同樣限量5萬瓶。

此外，搭配夏季飲品潮。萊爾富即起至8月26日止，推出限時3天指定聯名飲料新品享第2件1元活動；即起至9月7日，至萊爾富門市購買指定聯名飲料新品，享嘗鮮價32元、兩件55元。

除了聯名飲品外，萊爾富也推出4款超商獨家販售的聯名冰品，搶攻高溫商機，包含「黑丸檸檬紅茶QQ脆冰棒」、「黑丸仙草厚牛乳雪糕」各限量15萬支，及「初韻芝士芒果Q奶蓋雪糕」、「初韻-芝士葡萄Q奶蓋雪糕」，各限量10萬支。9月7日前，全台萊爾富門市購買指定聯名冰品，享2件8折、3件75折。