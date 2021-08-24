王建復親自參與手搖飲店試營運。（老板の茶提供）

王建復親自充當手搖飲店外送員。（老板の茶提供）

王建復親自充當手搖飲店外送員。（老板の茶提供）

王建復手搖飲店日前試營運。（老板の茶提供）

王建復手搖飲店日前試營運。（老板の茶提供）

藝人王建復近年除了拍戲，也開始投入餐飲事業版圖，除了去年投資台北市東區的居酒屋餐廳，後疫情時代，他也不懼風險，投資近500萬，逆勢加入競爭激烈的手搖飲市場，在故鄉桃園市大有路精華區上開起「BOSS TEA(老板の茶)」手搖飲旗艦店；日前新店進行3天試營運，除了全系列飲品一折，還加1元送1杯，結果顧客幾乎都排隊等了3小時才以上才順利買到！

王建復笑說：「當老闆真的不容易啊！」試營運的那三天幾乎沒甚麼睡眠時間，一早就到店裡和員工同仁們準備開店迎接「老板們」來喝茶，在大太陽底下為每一位排隊中的顧客解說打招呼，同時還要親自出任務身兼外送員，親送到附近工地給辛苦的工人朋友免費試喝，「一天下來腿都不是我的腿了，連坐下來好好吃個飯的時間都覺得是奢侈！」之後他們還會免費送到育幼院等公益單位團體。

他今年4月便開始投入手搖飲計畫，原定7月開始營運，無奈遇到疫情升級，導致開店期程延宕，不過一向正面思考的他並沒有浪費時間，轉念一想「一切都是最好的安排」，他防疫期間全心投入旗鑑店的籌備瑣碎事務，除了手搖飲的調配，擅長美術設計的他更一手包辦旗艦店內所有設計擺設，雖然很忙很累但很滿足知足。

王建復說道：「我是在地的桃園囝仔，求學時期離鄉背景打拼到現在，心中一直想著可以為自己的故鄉桃園做些什麼？在這次的疫情間 生活中內心與外在都面臨許多嚴峻的考驗，看到許多年輕人對未來的生活如此迷茫，在自己能力所及的範圍內能做些什麼，於是我們成立了創立了『BOSS TEA老板の茶』手搖飲品。」

此外，他也透露，為了幫桃園青年創業，團隊還特別準備10個名額的零元加盟金創業機會給新新人士來開店當「老板」，團隊大方到連銀行申辦資方都幫加盟者找好了。