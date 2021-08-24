新冠肺炎疫情警界降為二級，但許多產業仍重傷未恢復，國內雞蛋產量充足供過於求，礙於學校、餐廳等市場中斷，上月產地價格每台斤甚至低於23元，近日解禁逐漸回穩，每台斤回漲至26元，彰化養雞協會理事長謝文龍表示，進口飼料漲，現在雞農都低於成本在賣，欲哭無淚，只能等開學與更多解禁，好讓消費型態恢復正常。

彰化養雞協會理事長謝文龍表示，雞蛋是餐廳、小吃與家庭的必備品，因為疫情關係雞蛋需求銳減，餐廳不能開、學校不能去，多數民眾都在家煮飯，讓超市、市場的銷量反而增加。

謝文龍說，因疫情讓船運受阻，導致進口飼料上漲，加上不管是餐廳、學校活加工類的需求銳減，導致庫存量大，讓產地價格稍降，上月產地價每台斤只剩23元，最近稍稍回穩，大概在26元左右，但 只要產地價低於28塊就算賠本，雞農只能苦撐賠本賣。

謝文龍強調，雞蛋價格不太像國產肉類雞、豬會有太大的浮動，國內雞蛋的供應量充足，甚至有點供過於求，雞蛋沒有漲價的機會，蛋農只能苦撐，只能期待疫情舒緩，讓所有餐飲小吃恢復正常，盡早讓市場恢復穩定。

謝文龍說，彰化是國內第一大養禽大縣，有822家蛋雞場，超過2400隻蛋雞，市場上雞蛋每2顆就有1顆是來自彰化，許多雞農苦撐到現在，好不容易等到開學、警戒也降級了，讓出貨盡早恢復正常，也讓大家的生活恢復正常。