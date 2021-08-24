三星（Samsung）在今年8月份的Galaxy Unpacked發表會前就提前預告，今年不會有Galaxy Note新機。但是沒有把話說死，僅指名這是今年的計劃。發表會上，三星依循承諾，推出了Galaxy Z Fold3以及Galaxy Z Flip3兩款可折疊手機應戰。但即便如此，仍有死忠粉絲在請願網站提出期待三星明年推出Galaxy Note手機的想法。但根據爆料者說法，如果你是非Galaxy Note手機不用的消費者，看似可儘早選擇琵琶別抱，因為看起來三星再推出Galaxy Note手機的機率已微乎其微。

根據知名爆料者 Tron ❂ （@FrontTron）的說法：「Galaxy Note is dead」。他指出三星目前沒有再推出「Bar Type」（也就是非折疊式）Note系列的想法。並且他指出三星在韓國釋出的Galaxy Z Fold3官方開箱影片，甚至將這款手機稱之為「Note Z」。因此他呼籲，還在期待Galaxy Note新款手機的朋友，可以趁早死心了（根據爆料者提供的資訊，三星官方已將影片從YouTube撤下，但是可從他提供的備份連結收看）。

Sorry Note fans Galaxy Note is dead. No more new products on bar type Note Series as of now.

Instead Samsung is calling the Z Fold3 as the "NoteZ" themselves.

Check out this official unboxing video from Samsung Korea.



YT: https://t.co/DVs25RZnp4

Backup: https://t.co/qq8qulem3c pic.twitter.com/Rq8BQieAMV — Tron ❂ (@FrontTron) August 19 2021

以Galaxy Note先前的定位來看，三星都是在下半年才推出，規格上有時還會比當年的Galaxy S系列再強化一些，並且保留經典S-Pen功能。在三星官方產品規劃來說，Galaxy Note以及Galaxy S系列都是處於旗艦產品。以今年的Galaxy Z Fold3來看，則是與Galaxy S21 Ultra一樣，首度支援了S-Pen，換句話說已經擁有Galaxy Note系列的經典特色之一；而從價格面來說，Galaxy Z Fold3又比Galaxy Note系列更高，根據三星調查，折疊手機的忠誠度又相當高（也就是說，下一款續用可折疊手機的可能性更高）。在價格與忠誠度上，可折疊手機對比Galaxy Note來說都是有過之而無不及；其餘仍待考驗的，就是市場表現。

對此，三星今年針對可折疊手機用戶痛點，也就是耐用性、價格，都對症下藥。新機耐用性透過先前的發表會資料，已可明確得知；在價格方面，台灣三星官方也已經預告「價格很甜」。根據三星調查，NT$36000的折疊手機價格是價格甜蜜點，會吸引90%消費者表示會想購買。若是Galaxy Z系列手機能夠在今年成功（在台）達到銷量目標，那麼等於是Galaxy Note更容易被宣判出局。

因此綜合目前三星針對Galaxy Z系列的佈局與行銷預算來看，以及爆料者的說法來看，Galaxy Note重出江湖的可能性已相當低。只是不曉得三星會不會給趁早給星粉們個確切說法，還是會選擇持續把大家心吊在那遲遲不給答案。