台股23日大漲400點奪回5日線，市場信心回升加上前一日美股收高，周二台股繼續趕路一度反彈逾百點，航運股一馬當先，中航(2612)、新興(2605)衝上漲停；半導體股表現相對強勢，台積電在570元上方強勢震盪；聯電一度叩上60元。面板雙虎遭外資降目標價，友達(2409)及群創(3481)跌幅逼近7%。高端疫苗(6547)傳出施打後身體不適猝逝，雖死因需經司法相驗，再由檢察官做相關判定，但股價仍急殺觸及跌停。台股來到16800點面臨壓力，多方攻勢趨緩，終場上漲76.89點，為16818.73點，收復10日線，成交額4131億元。今日外資(不含外資自營商)賣超112.7034億元，投信買超9.3244億元，自營商買超9.5349億元，三大法人賣超93.84億元。

今日半導體股表現相對強勢，上市半導體指數大漲1%，台積電在570元之上強勢震盪；聯電一度叩上60元、聯發科在平盤上下游走，不過隨著大盤漲勢收斂，雙雙收黑。加密貨幣持續復甦，「挖礦」概念的「顯卡」族群，股價一度受帶動走高，但盤中短線當沖也造成股價漲高震盪，技嘉(2376)衝勁十足收高逾3%，撼訊(6150)、麗臺(2465)持穩盤上收紅。面板雙虎遭外資降目標價，引爆光電類股壓，友達(2409)及群創(3481)跌幅逼近7%，力特(3051)、彩晶(6116)、明基材(8215)、佰鴻(3031)、宏齊(6168)、華興(6164)下跌3%左右。大陸打壓鋼鐵生產引發憂慮，鐵礦砂價格近日暴跌，鋼鐵股今日呈現U型走勢，中鋼構(2013)7月營收改寫近19個月新高，公司下半年營運可望比上半年更好，近期扮演中鋼集團的多頭指標，近12個交易日，股價由44.6元直接突破60元，今日亮燈漲停，波段大漲逾3成；第一銅(2009)、美亞(2020)、燁輝(2023)、官田鋼(2017)、世紀鋼(9958)、中鋼(2002)、豐興(2015)等齊漲。

周二台股繼續反攻，終場上漲76.89點，為16818.73點，收復10日線，5日RSI為51.67，10日RSI為43.35，9日K值為34.78，9日D值為25.33，20日乖離率為-1.78。外資上周賣超台股685億元，周一終止連4日賣超、轉買超142.0247億元，今日再度站回賣超112.7034億元，偏空立場使台股後市路難走。周二指數收在16800點附近，兆豐投顧董事長李秀利指出，台股在當沖降稅延長、內資歸隊等利多激勵下，指數出現強彈，但這次是否能複製5月V型反彈走勢，還有待觀察。台股連續拉回後，技術面已在16850點上方形成重重反壓，預期短線將在16250～16850點區間進行整理。

統一投顧董事長黎方國認為，大盤反彈至16800點附近會有壓力，因為台股技術線型已轉呈空頭排列，月線及季線死亡交叉，上檔套牢賣壓沉重，且外資近來大賣台股，新台幣走貶，融資餘額仍在相對高檔水位，整體落底訊號尚未出現。