消息人士透露，包括蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）、亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）等大型科技公司、銀行、能源公司和水利公用事業領導人，周三將出席拜登總統在白宮舉行的會議，討論民間企業為改善網路安全所做的努力。

彭博援引消息人士報導，微軟執行長納德拉（Satya Nadella），以及Alphabet旗下谷歌、IBM、美國南方電力公司和摩根大通等公司高層亦受邀參與白官的網路安全會議。

蘋果、IBM、微軟和摩根大通尚未回應媒體置評請求。谷歌未就誰將出席會議發表評論。

7月底美國總統拜登簽署了一份國家安全備忘錄，推出一項新的官民合作計畫，為水利和發電等美國最關鍵的企業制定網路安全防禦準則。

在此之前，美國今年以來發生多起備受矚目、導致企業和政府機構陷入癱瘓的網路攻擊事件，其中包括美國最大燃油輸送管道業者Colonial Pipeline遭到勒索軟體攻擊，使整個美國東岸面臨「斷油」危機，並導致燃油價格飆漲。