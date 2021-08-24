世鎧(2063)參加櫃買中心舉辦之線上業績發表會，總經理林上安表示，展望下半年隨著歐美疫情獲控制，預期經濟復甦客戶積極回補存貨，公司目前的複合螺絲產能滿載且訂單能見度可達明年第二季，加上產品漲價，樂觀看待下半年營運表現，下半年營運表現可望高於上半年，今年是個豐收年。

世鎧2021年上半年營收6.36億元，年增28.95%；毛利率25.19%；歸屬於母公司業主淨利7545萬元，年增54.14%，基本每股盈餘1.68元。上半年受惠於經濟復甦、客戶回補存貨強勁，複合螺絲訂單及線材出貨量價齊揚。

展望下半年，世鎧目前主要產品複合螺絲的訂單能見度可達明年第二季，加上第二季陸續對大客戶調升售價，預計在第三季開始出貨，樂觀看待第下半年營運表現。全年力拚獲利優於2019年的EPS 3.36元。

世鎧指出，後市利多匯集，包括歐盟預計對中國大陸進口扣件產品進行反傾銷調查，持續為台灣扣件業帶來轉單效應，以及美國新屋開工率高於預期，建築市場需求強勁，進而推升複合螺絲成長，帶動螺絲原料線材需求大增，使得台灣的螺絲及線材出貨量價齊揚。

另外，中國大陸因環保減碳政策驅使鋼鐵產能緊縮，且刪減並強制加增鋼材出口稅率，支撐國際鋼價，造成供需明顯失衡，鋼鐵螺絲產業出現難得榮景，預期效應將持續。美國參議院剛通過1.2兆美元基建法案，激勵鋼鐵相關產業，全球鋼鐵需求預期上升。

世鎧為複合螺絲及複合螺栓世界主要代工廠，為全世界第二家複合螺栓製造公司，且取得歐美螺栓產品認證，估計複合螺絲歐洲市占率達24%；看好此類產品需求持續成長，且具節能減碳優勢，加上後疫情基礎建設概念，後續終端需求將持續成長。

世鎧產品包括複合螺絲、複合螺栓、高強度螺栓、混凝土電鎚鑽頭、不鏽鋼線材等；其中，複合螺栓取得歐盟德國ETA認證，並預計第四季將取得美國ICC認證。另外，紐、澳洲建築法規TS 101規定（ETA或ICC認證產品可直接適用），會加速世鎧產品在當地取得市占率。中國建築設計研究院也已將複合螺絲納入壓型金屬板建築構造之國家建築標準。

螺紋錨栓業務方面，客戶分析螺紋類的螺栓產品在歐洲及美澳的市場，每年15%的成長，且不鏽鋼螺栓的需求將日益增加。公司於2017年取得歐盟德國DIBt技術許可認證ETA，跨過歐盟行銷重要門檻。將於今年第四季取得美國ICC-ES認證，正式進入美國高階公共工程市場。

新產品水泥鑽頭方面，世鎧為唯一高階產品ODM供應商，產品取得德國PGM認證，自有品牌銷售台灣五金通路，產品線齊全、已涵蓋全尺寸。

整體而言，複合螺絲、螺栓以及鑽頭產品為高階公共工程及建築主要固鎖材料，在世界主要經濟體刺激經濟、基礎建設陸續展開下、後續業績成長可望樂觀看待。