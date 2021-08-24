《商情》韓厚鋼板預計漲逾50％ 15:252021/08/24 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國造船業景氣佳，帶動該國鋼鐵業喊漲，經雙方談判拉鋸，傳已達成共識，預估今年下半年厚鋼板價格落在每噸110萬韓元，與上半年相比約漲57%。 分析師表示，鑒於上半年鐵礦石價飆漲，原先預計可能以更大漲幅來反應全球鋼市熱度，不過可能考慮到造船與鋼鐵雙方立場，決定各退一步。 另外根據CIP商情網最新報價顯示，造船用鋼板上海市場流通價今年迄今漲約20%，報每公噸約5900至6400人民幣。(商品行情網) 《港股》科網股續飆 恆指勁揚1.75％ 中概科技網路股強勢回歸 騰訊、阿里漲9％ #全球 #鋼板 #商情 #造船 #上半年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》三星擴大投資 韓股收高1.56％ 16:332021/08/24 財經 50％缺口 引發鋰價暴走 04:102021/08/24 全球財經 《商情》SEMI：7月北美半導體設備出貨同比勁漲近50％ 11:442021/08/24 財經 《美股掃瞄》美股消息面：結束連7天跌 國際油價大漲逾5％ 09:112021/08/24 財經 美股創高 晶圓雙雄、航海王帶頭衝 台股漲逾160點 09:102021/08/24 財經 《商情》美元上揚 期銅下跌0.31％ 14:002021/08/24 財經 《商情》歲修停產 BD漲近三年新高 12:012021/08/24 財經 《商情》黃金亞洲電子盤持高1800美元 10:532021/08/24 財經 《鋼鐵股》Q3業績拚季增2成 東明-KY今年營運戰高 09:112021/08/24 財經 《商情》供給缺口擴大 天氣價飆漲 15:252021/08/24 財經 港股開盤漲逾300點 阿里、騰訊上漲 10:492021/08/24 財經 財經熱門新聞 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 外資狂砍百億 航運三雄只爽1天 他洩被大戶爛招玩壞了 - 財經 塔利班強攻奪下阿富汗 馬斯克見1張圖驚曝疑點 - 財經 台積營收超速 外資高喊900元 - 財經要聞 - 工商時報 晶圓代工、ABF、車用電子、航運、玻璃… 五大漲價族群 多頭點火 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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