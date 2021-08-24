韓國造船業景氣佳，帶動該國鋼鐵業喊漲，經雙方談判拉鋸，傳已達成共識，預估今年下半年厚鋼板價格落在每噸110萬韓元，與上半年相比約漲57%。

分析師表示，鑒於上半年鐵礦石價飆漲，原先預計可能以更大漲幅來反應全球鋼市熱度，不過可能考慮到造船與鋼鐵雙方立場，決定各退一步。

另外根據CIP商情網最新報價顯示，造船用鋼板上海市場流通價今年迄今漲約20%，報每公噸約5900至6400人民幣。(商品行情網)