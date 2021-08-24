國內疫情逐步趨緩，配合後續振興券激勵效益，遭逢三級警戒百日衝擊的觀光類股營運谷底已過，2021年下半年營運可望緩步復甦。1個月來修正近2成的觀光類股指數近日止跌回升，今（24）日開高勁揚3.78％，終場上漲3.46％、收於97.61點，領漲盤面各類股。

其中，經營85度C的美食-KY(2723)受惠營運優於預期，股價放量直攻漲停價140.5元，連鎖餐飲集團王品(2727)同步放量勁揚6.74％至142.5元，最高飆升9.36％至146元上漲。經營「健身工廠」的柏文(8462)量增走揚4.03％至142元，最高上漲5.86％至144.5元。

飯店業者夏都(2722)上漲3.03％至30.8元，連鎖餐飲集團豆府(2752)上漲2.72％至151元，六角(2732)及華園(2702)上漲近2.5％，旅遊業者雄獅(2731)上漲2.05％，漢來美食(1268)及乾杯(1269)漲近2％，瓦城(2729)、國賓(2704)、晶華(2707)、亞洲藏壽司(2754)漲約1.5％。

新冠肺炎疫情去年爆發以來，觀光類股成為首遭衝擊的「海嘯第一排」產業，其中以內需為主的餐飲業復甦較快，去年營運僅2～5月受影響較大，下半年在內需暢旺、報復性消費及振興券激勵下強彈，仍有公司去年營運表現維持成長。

觀光飯店業則狀況兩極，地方及度假型飯店受惠國旅需求，去年營運逆勢成長、營運回升至近年高點，以國際客為主的都會型飯店則受邊境管制衝擊，住房業務明顯下滑，僅能靠餐飲業務撐盤、並轉型爭取國旅商機，以團體境外遊為主的旅遊業亦僅能轉攻國旅苦撐。

然而，今年5月國內疫情急遽升溫、進入社區感染階段，全台疫情警戒升至三級長達100天，內用服務暫停使去年受衝擊相對較輕的餐飲業遭逢重創，原先仰賴餐飲業務撐盤的觀光飯店業亦同步慘澹，多家業者不得不優退資遣員工以節省開支。

展望後市，隨著疫情警戒降至二級，餐飲內用服務陸續恢復，雖然迄今每日仍有新確診個案，以及二級警戒的降載營運防疫規定，使觀光股整體營運及民眾消費信心無法比照去年狀況呈現報復性反彈，但營運的最壞時期大致已過，下半年可望自谷底逐步復甦。