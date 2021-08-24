Ookla旗下Speedtest公布2021上半年台灣網速成績單，中華電(2412)獲「5G網速第一名」(Fastest 5G)、「行動網路涵蓋第一名」(Best Mobile Coverage)兩項大獎，該權威測速機構於日前公布最新2021年7月全球數百萬實測分析數據，台灣行動下載網速提升至74.62 Mbps，中華電信以行動網速最高分再獲全台第一，引領台灣整體行動網速挺進全球前30名、達到第26。

本次Speedtest報告顯示，中華電5G下載網速中位數(median download speed)達471.73Mbps，再度稱冠，是台灣唯一5G下載網速中位數超越450Mbps的業者，也代表多數5G客戶的實際體驗，於全球139個國家整體行動網速實測排名位居第26名。

中華電5G基地台已建設超過9,000座，將持續加量、加速5G建設，年底總建設量將可達12,000台，並針對全台六都核心都會區、22縣市重要商圈、科學工業園區，大專院校、室內人潮聚集場域，並擴大對於高鐵沿線、捷運和機場等重要交通樞紐之行動通信建設，皆有5G涵蓋。