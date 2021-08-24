以色列國防部周一說，美軍今夏稍早在以色列的協助下，於新墨西哥州實測了大約8個月前交付的鐵穹防禦系統。
據《以色列時報》（The Times of Israel）23日報導，美軍在第一次實彈測試中，擊落了包括無人機等目標。鐵穹防禦系統原本是針對攔截火箭彈而設計，但經過升級和改良後，也能擊落迫擊砲彈，無人機和巡弋飛彈。
以色列在2019年的協議下，出售了兩套鐵穹防禦系統給美國。第一套在2020年末交付，而第二套則在2021年1月交付。從那時起，美國陸軍就致力將鐵穹系統與防空陣列整合。
以色列國防部周一說，美軍今夏稍早在以色列的協助下，於新墨西哥州實測了大約8個月前交付的鐵穹防禦系統。
據《以色列時報》（The Times of Israel）23日報導，美軍在第一次實彈測試中，擊落了包括無人機等目標。鐵穹防禦系統原本是針對攔截火箭彈而設計，但經過升級和改良後，也能擊落迫擊砲彈，無人機和巡弋飛彈。
以色列在2019年的協議下，出售了兩套鐵穹防禦系統給美國。第一套在2020年末交付，而第二套則在2021年1月交付。從那時起，美國陸軍就致力將鐵穹系統與防空陣列整合。
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