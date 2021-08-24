美國首度實射以色列鐵穹防禦系統

以色列國防部周一說，美軍今夏稍早在以色列的協助下，於新墨西哥州實測了大約8個月前交付的鐵穹防禦系統。

據《以色列時報》（The Times of Israel）23日報導，美軍在第一次實彈測試中，擊落了包括無人機等目標。鐵穹防禦系統原本是針對攔截火箭彈而設計，但經過升級和改良後，也能擊落迫擊砲彈，無人機和巡弋飛彈。

以色列在2019年的協議下，出售了兩套鐵穹防禦系統給美國。第一套在2020年末交付，而第二套則在2021年1月交付。從那時起，美國陸軍就致力將鐵穹系統與防空陣列整合。

The US Army the Israel Missile Defense Organization (IMDO) and RAFAEL have successfully completed a live fire test of the first US Army Iron Dome Defense System (IDDS-A) Battery which the U.S. acquired from Israel. 1/2 pic.twitter.com/DwWfcWYha4 — Ministry of Defense (@Israel_MOD) August 23 2021