勞保局目前承辦勞工保險、農民健康保險、國民年金等業務，為了提供民眾簡便服務，勞保局目前提供勞保家屬死亡給付、生育給付、老年給付，農保老農津貼，國民年金的老年年金、生育給付皆可線上申請，而勞保局7月底再開放勞保普通失能給付可以線上申請，只要民眾持自然人憑證即可在家申辦。

據勞保局統計，去年勞保局失能給付共給付1萬8271件，其中普通失能給付達1萬5943件，勞保局職業災害給付組組長陳慧敏表示，現行勞保失能給付經醫師診斷失能後，會逕寄勞保局，但被保險人仍需向勞保局申請，原本只能書面申請，但7月28日後開放民眾可持自然人憑證透過「勞保局E化服務系統」辦理申辦「普通失能給付」，再由所屬投保單位辦理線上申辦資料確認，即可完成申請普通失能給付。

陳慧敏說，職災失能給付則因較複雜，因此目前仍維持書面申請。

勞保局農民保險組組長陳美女則說，依農保條例施行細則規定「被保險人或其受益人依本條例規定請領各項保險給付者，應檢具相關申請書件，交由投保單位向保險人申請」，意謂申請任何給付均得透過農會申請，現行僅有老農津貼可以線上申辦，未來希望把喪葬津貼開放民眾可以線上申辦。

勞保局國民年金組組長李靜韻提及，目前國民年金的老年年金、生育給付可以線上申請，但其他給付僅能以書面申請；她提醒，被保險人請領給付時，如果有保險費未繳清，勞保局會暫行拒絕給付，如果無力一次繳納積欠的保費，則可辦理分期繳納，今年8月起也開辦轉帳代繳國民年金分期保險費代繳。