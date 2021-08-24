據大陸三言財經引述必揚投資總經理何河23日發文指出，近日和上海蠻有名氣寺廟的居士聊天，聽說現在寺廟香火大不如前，「以前每年一出手捐幾十上百萬（人民幣，下同）的中小企業主，近兩年好多都不見了」。何河還指出該寺廟裡正策劃推一個紓困方案，針對以前曾捐贈寺廟的施主，如果企業不幸面臨經營困境，可由寺廟把以前的捐贈一次性返還企業來幫忙燃眉之急。

對此，金沙江創投董事總經理朱嘯虎也轉發上述消息，並指出上海的寺廟確實可靠，更直指當年「餓了麼」的創始團隊，最早拿的就是上海玉佛寺的10萬元天使投資。

據了解，2009年，「覺群大學生創業基金」由上海玉佛寺向上海市慈善基金會捐贈1000萬元設立而成。千萬元善款以「貼息貸款」形式幫助家庭困難、有志於創業的上海全日制高校畢業生在滬創業。

實際上，「餓了麼」就是覺群大學生創業基金2009年第一屆受益者。當年「餓了麼」創業團隊在上海慈善基金會和覺群大學生創業基金聯合主辦的創業大賽中，獲得最高額度資助10萬元全額貼息貸款。