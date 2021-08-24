台東縣警察局24日辦理卸、新任局長交接典禮。（蔡旻妤攝）

台東縣警察局24日辦理卸、新任局長交接典禮。（蔡旻妤攝）

台東縣警察局24日舉行卸、新任局長交接布達典禮，由副縣長王志輝主持，王志輝致詞時對卸任局長趙瑞華過去1年多來工作帶領團隊屢獲佳績表示嘉勉，也希望接任的葉超鴻能夠延續台東治安好成績。此外，明年將補助警察人員超勤加班費提升至每人1萬3500元。

交接典禮在24日下午2時台東縣警察局2樓大禮堂舉行，由內政部警政署警政委員陳耀南監交，王志輝主持新卸任局長印信交接及新任局長宣誓，典禮簡單隆重。

據了解，新任局長葉超鴻年齡62歲，是中央警察大學47期畢業，歷任高雄市政府警察局刑事警察大隊大隊長、台北市政府警察局刑事警察大隊大隊長及保安警察第三總隊副總隊長等職務，本次由內政部警政署保防組組長調任。

台東縣府表示，隨著國內疫情趨緩，目前正辦理多項大型活動，如2021台灣熱氣球嘉年華、2021南迴藝術季、縱谷大地藝術季，並積極籌辦台東慢食節、國際衝浪賽等，預期將帶動國旅觀光休閒人潮，為了感謝警察同仁對治安交通工作的辛勞付出與努力，縣府不僅核列預算新建台東分局辦公廳舍及添購41輛警用車輛，明年更將補助警察人員超勤加班費提升至每人1萬3500元，藉以強化台東治安維護工作效能，希望能讓縣民得以安居樂業，幸福有感。

王志輝表示，趙瑞華自到任以來，工作認真、負責，推動各項警政工作不遺餘力，於2020年《遠見》縣市總體競爭力調查中，締造全台治安冠軍之亮眼表現，同時屢獲警政署各項工作評比佳績，並致力與縣府團隊將台東建構成安全健康的宜居城市，深受縣民肯定，再三感謝趙局長對本縣警政治安的貢獻，祝福趙瑞華到任新職，必能遊刃有餘，更上一層樓。

王志輝指出，兩年多以來，縣府秉持著「開放、整合、創新」的行政思維，並以「一快一慢」的施政策略，持續努力實踐台東慢經濟的真、善、美，期待讓世界的地圖上看見台東。雖然今年上半年因疫情因素，台東雖曾有確診案例，但在短時間內經由跨單位協力控制疫情，並不斷滾動式修正防疫、紓困及振興等措施，全力守護鄉親的健康及安全，讓台東成為「嘉玲」時間最長的縣市之一。

王志輝同時代表饒慶鈴對新任局長葉超鴻表逹誠摯歡迎與恭喜，也期許他在兩位副局長襄助下，能發揮所長，承續警察局以往的優異表現，也期勉全體警察同仁與縣府團隊共同努力，讓台東人過好日子，讓幸福繼續前行。