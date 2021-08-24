南韓「氧氣美女」李英愛出道多年，依舊保持優雅韻味，50歲的她凍齡美貌幾乎沒變，雖然婚後淡出螢光幕，但一舉一動仍受到關注，今年是她結婚12周年，有網友曬出她和老公鄭浩英(音譯)合照，大她20歲的鄭浩英，看上去相當逆齡，完全不像70歲，讓網友都驚呼「說40歲我都信」。

李英愛2009年嫁給大她20歲的企業家鄭浩英，夫妻倆婚後育有一對龍鳳胎，而她也淡出螢光幕前，專心在家相夫教子，今(24日)是她們結婚12周年，有網友在論壇上PO出兩人合照，稱「今年70歲的李英愛老公」。

李英愛大20歲富尪超逆齡。(圖／翻攝自韓網)

不過其實這張照片是3年前拍的，不過當時也67歲的鄭浩英，穿著連帽上衣、戴眼鏡，不僅一頭黑髮相當茂盛，臉上也幾乎沒什麼皺紋，和實際年齡相比，看上去相當年輕，完全不像年近70歲，引起網友熱議，而一旁李英愛同樣維持凍齡美貌，夫妻倆逆生長外貌令人驚艷不已。

「67歲像40歲」、「也太年輕了」、「說他40歲我都信」。李英愛當年靠著韓劇《大長今》紅遍全亞洲，2009年閃嫁給身家2兆（約台幣522億元）的事業家鄭浩英，就淡出螢光幕，直到近幾年兒女長大了，才漸漸出現在螢光幕前。