台新金控今日召開第2季法人說明會，總經理林維俊透露，台新銀行泰國曼谷辦事處已於6月28日開業；納閩分行及吉隆坡行銷服務處，則待馬來西亞當地防疫管制緩解後可盡速開業；新加坡分行於4月上旬獲新加坡金融管理局(MAS)同意開辦私人銀行業務，正式進軍個人金融市場；越南隆安分行仍持續申設中。

林維俊表示，台新金控上半年營運保持穩健，獲利成長較去年同期成長81.4％，在排除6月完成購併人壽及處分部分彰銀持股的影響下，較去年同期仍有13％的成長，累積稅後淨利達129億元，每股盈餘為1.10元，股東權益報酬率15.97％，每股淨值則為14.41元。展望下半年，在疫苗施打覆蓋率持續提升、疫情趨緩逐步解封下，中小企業放款以及財富管理業務可望維持成長。

林維俊也表示，台新金控已於6月30日完成併購保德信人壽，更名後的台新人壽十度榮獲金管會認可的模範壽險公司，亦獲金管會公平待客原則評核列為前20％佳績，是優質的保險公司，將持續注入資源協助其產品研發及提升投資績效，在金控綜效發揮下，成長為全方位的保險公司。

彰銀持股處分進度方面，林維俊則重申，台新已承諾金管會在6年內處分所有彰銀持股，並自6月份開始進行處分，亦不再對彰銀行使股利受配權以外的權利，未來將會以避免影響彰銀股價的方式，適時透過集中市場(含盤後鉅額交易或拍賣)、交換公司債或交換特別股等方式進行處分。