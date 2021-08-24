南韓NCT人氣偶像成員Lucas（黃旭熙）是香港人，擁有中、泰混血，外型俊秀、形象良好，卻在近日捲入桃色糾紛，被匿名者指控很渣，約會都是前女友在出錢，就連開房都不例外，消息震撼韓網，不過他所屬的SM娛樂尚未回應。

Lucas被一名匿名者（簡稱A女）在推特（twitter）控訴欺騙感情，直指Lucas主動向A女表達好感及要電話，兩人開始交往後，Lucas以工作忙碌為由提出分手，但雙方沒有撕破臉，直到分手隔日，Lucas傳訊告訴A女「我很想你」，希望繼續當朋友，A女答應了，從此陷入渣男設下的陷阱，「他（Lucas）每次放假都會去飯店或到我住的大廈找我要我付錢，在我們交往的時候他也是這樣，連菸都要我買。如果我沒有買過去找他，他就會說：『妳怎麼沒買，我以為妳會買過來』。」A女說Lucas總是拿藝人身份不便外出及刷卡紀錄會被經紀人發現當藉口，要求A女事先幫他買好東西，讓A女很不是滋味。

Lucas被匿名爆料者指控私下欺騙感情。（圖／推特）

不僅如此，A女爆料Lucas很挑剔，要求很多細項，看到想去的飯店，會用暗示的方式叫她預定，A女則被愛沖昏頭，甘願買名牌討好Lucas，起初男方會很高興的穿戴，後來態度180度轉變，回嗆：「我有在賺錢，如果不是買房或買車給我，那就不要送了！」不過，Lucas很會甜言蜜語，常常跟A女說：「能理解我的人，除了妳沒有別人。」A女傻傻相信，繼續毫無保留地付出，除了支付飯店的費用，還提供客房服務、餐點，隔日退房後，Lucas就會搞失蹤，連說聲謝謝都沒有，把A女的錢花得心安理得。

A女痛訴Lucas還常對她言語傷害，說過「討厭妳太像粉絲」、「以後不要做出像偶像粉絲的行為」等，讓她十分痛心，甚至得了憂鬱症。兩人就這樣分合幾年，A女說再怎麼喜歡Lucas，現在也感到疲倦；交往期間因為真的太喜歡，從來沒有要求Lucas跟她拍照，連偷拍都沒有。後來Lucas到大陸活動，又開始纏她，A女忍無可忍，1個月前警告Lucas「再這樣我要告你」，男方才退出通訊軟體並換號碼。

除了詳述兩人的交往過程，A女也公開所有對話紀錄和Lucas私下傳的照片，甚至還有一段用韓文說著「我剛洗好，現在要準備了」的語音檔，聲線跟Lucas類似。這篇爆料文雖暫時不能證明真偽，Lucas所屬SM娛樂也尚未回應，但因為內容很勁爆，在推特迅速獲得萬人迴響。