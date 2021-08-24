查馬克‧法拉屋樂的長子樂可艾24日在父親的告別彌撒上，與2位妹妹自彈自唱詩歌《有人在為你禱告》，接著一句真情告白惹哭眾人。（謝佳潾攝）

由查馬克一手帶起的泰武古謠傳唱隊也獻唱一首思念的歌，孩子們向查馬克許下承諾，他們會延續老師的愛與精神，絕對不會掉棒。（謝佳潾攝）

由查馬克一手帶起的泰武古謠傳唱隊也獻唱一首思念的歌，孩子們向查馬克許下承諾，他們會延續老師的愛與精神，絕對不會掉棒。（謝佳潾攝）

「爸爸，愛你！」查馬克‧法拉屋樂的長子樂可艾24日在父親的告別彌撒上，與2位妹妹自彈自唱詩歌《有人在為你禱告》，接著一句真情告白惹哭眾人，而由查馬克一手帶起的泰武古謠傳唱隊也獻唱一首思念的歌，孩子們向查馬克許下承諾，他們會延續老師的愛與精神，絕對不會掉棒。

查馬克的告別彌撒，充滿愛與感恩，每位上台致悼念詞的人都感謝查馬克的付出，也感到幸運這一生能遇上查馬克，當中孩子們的真情告白更是令人動容，兒子一句「不要擔心我們，我會好好照顧媽媽、Vuvu（排灣族語，祖父母的意思）」，女兒一句「爸爸，我愛你」，令人聽得心酸不已，但也看出查馬克給了家人十足的愛，也把孩子教育地很好。

司儀指出，查馬克在家養病期間，都是由3個孩子替他梳理、剪頭髮，他們親子間的感情真的很好，好到令人稱羨。

除了兒女外，泰武古謠傳唱隊的孩子們也到場向查馬克致敬，他們獻唱一首象徵思念的古謠，盼透過風傳到遙遠的那一頭跟查馬克說，「我們記得，老師常說我們是團隊更是家人，謝謝老師15年來無私的照顧與付出，我們會延續老師的愛與精神，雖然棒子接得有點措手不及，但老師放心，不會有掉棒的問題」。

泰武古謠傳唱隊的孩子們，最後以「每次練歌結束的方式」向查馬克道別，孩子大聲地說，「下課了，老師，我們愛你」。

演活《斯卡羅》大股頭「卓杞篤」的屏東泰武國小主任查馬克‧法拉屋樂，19日23時05分在來義鄉丹林部落住家安然辭世，享年42歲。治喪委員會24日上午9點在來義鄉丹林聖保祿天主堂為他舉辦告別彌撒，不少人前來弔念這位守護部落文化的勇士。