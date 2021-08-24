國產高端疫苗昨（23）日正式開放接種，今傳出56歲馬來西亞籍陸姓作家，疑因施打疫苗後死亡，不過死因是否與疫苗有關仍待釐清。疫情指揮官陳時中今說明時提到，該作家本身有慢性病史。對此，台北市議員游淑慧質疑，所以有慢性病史者，不能打高端疫苗？

56歲馬來西亞籍陸姓作家，昨日才施打高端疫苗，今日卻傳出因身體不適，家屬發現時已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。指揮官陳時中在疫情記者會上表示，目前初步認為是有心肌梗塞的可能性，但因個案是在到院前死亡，所以需要經由司法相驗，再由檢察官做相關判定，他也提到，作家本身有慢性病史，並證實，這是首例高端不良事件的死亡通報。

游淑慧今在臉書發文質疑，「所以，有慢性病史者，不能打高端疫苗？在疫苗意願登記或施打前，政府有清楚告知這個資訊嗎？」

根據衛福部公告，疫苗在臨床實驗徵求受試者時，需知說明確實不建議病情控制不穩的慢性病患；免疫功能低下或免疫系統疾病者；一個月內曾接受重大手術；癌症正在療程中或即將接受治療；嘗試受孕、懷孕或餵母乳之女性等5類人登記。

如果臨床實驗先排除這5類人，游淑慧表示，是否也代表高端疫苗對這5類人，會產生什麼樣的副作用和影響不得而知？那到底高端疫苗不適合那些人施打呢？在做疫苗登記的時候，應該要事先告知民眾吧。