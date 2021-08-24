台中市政府24日舉行市政會議，通過110年度台中市總預算第1次追加(減)預算案，總計歲入淨追加84億755萬元，歲出淨追加84億755萬元，歲入歲出平衡，再度未舉債，將送台中市議會審議。市長盧秀燕表示，本次追加預算重點除配合中央補助款淨追加約42億元外，台中市也有許多重大工程因進度超前，讓原先編列於明年的預算可提前編列於本次追加預算，面對疫情考驗展現對疫後紓困及振興經濟的決心。

「防疫也要顧經濟！」盧秀燕表示，疫情趨緩後，振興台中經濟是當務之急，也是市府重要施政重點之一，因此市府除陸續推出「紓困十方」及「振興經濟大補帖」等措施外，亦為本次追加項目重點。

紓困方面，針對單親、弱勢家庭分別擴大補助生活津貼1萬元及韌力與自立家庭加碼補助1萬元，共追加約2200萬元，預計近1820人及350戶家庭受益；另外，市府也追加1500萬元，針對受疫情影響的觀光旅館業、民宿、旅宿業及觀光遊樂業者給予金額補貼，共同攜手協助市民度過難關。

除了紓困更要振興經濟，市府除推出「中港邱比特弦線新經濟計畫」外，對於中央即將發放振興券，本府也已做好準備，將追加3億5000萬元，搭配第3屆的「台中購物節」推出「振興臺中經濟-中央振興券加值計畫」，去年創造90億元的驚人消費登錄金額紀錄，相信今年能吸引全國各地民眾前來台中消費。

市府有信心突破百億商機，將台中購物節活動與振興券發揮最大效益，她也要代表台中市小攤商店家，向中央呼籲振興券至少有3000元規劃為百元券面額，讓民眾使用更方便，也更加速店家營業復甦。

盧秀燕說，雖然防疫與振興經濟是市府近期施政重點，但城市建設也不能偏廢，台中市許多重大建設已開工，甚至進度超前，大眾運輸建設方面，「捷運綠線」將追加約7億元，並追加2億元建置「iBike倍增計畫」，讓市民安心享受捷運新生活。

交通路網方面，「溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程」追加1億3000萬元元以及「台中市龍井區中部科學工業園區西南向聯外道路工程」追加約1億2000萬元，逐步完善大台中交通路網建設，許給市民一個便利的交通環境。

民生建設方面，市府以市民通行安全與改善居家環境衛生為首要目標，因此「燙平專案」及「道路橋樑養護小型工程計畫」各追加1億元及相關水利工程追加3億9500萬元。

此外，重大基礎建設與文化古蹟修復上，將於今年動工的「水湳轉運中心」將追加8億元；規模擴大的「太平國民運動中心」也將追加1億元及國際壘球運動園區追加6000萬元；不僅如此，也持續將歷史場域活化，如「台中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造計畫」及「台中刑務所官舍群歷史現場再造計畫」等，共追加1億5200萬元，落實舊城美學體驗經濟。

盧秀燕表示，一座城市的發展有賴於健全的財政，她上任後重視財政紀律，去年自縣市合併以來首次追加(減)預算案「未舉債」，今年市府仍秉持著零基預算的精神，落實開源節流、撙節支出，持續滾動檢討各項政策並辦理追減，如因疫情停辦或減辦的出國計畫及各項活動減列近1億1000萬元、「市民限定雙十公車優惠政策」減列3億元等，以作為本次追加預算財源。

盧秀燕強調，預算來自於民眾，市府會珍惜使用，該花的一定要花，但該省的也會省，也請各機關首長應積極與議員溝通協調，也希望議員們能支持本次追加(減)順利通過，振興台中經濟，努力讓市民幸福過日子。

主計處說明，歲入預算依來源別區分，主要有補助及協助收入43億2566萬8千元、稅課收入33億4053萬3千元及其他收入2億3412萬6千元；另此次亦追減因嚴重特殊傳染性肺炎疫情停辦或減辦之各項活動及出國計畫等辦理追減預算計約1億708萬1千元，供本次追加預算之財源。

歲出預算按政事別科目區分，追加最多者為經濟發展支出50億4930萬7千元，占60.05％，主要計畫項目有振興台中經濟-中央振興券加值計畫、水湳轉運中心、燙平專案、iBike倍增、大眾捷運系統烏日文心北屯線建設、污水及雨水下水道建置暨維護、排水護岸水利改善及提升道路品質等計畫；其次為社會福利支出14億2382萬9千元，占16.94％，主要項目有銀髮族假牙補助、長照2.0及0-2歲兒童社區公共托育等計畫。

再其次為教育科學文化支出13億3658萬元，占15.9％，主要項目有公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設、推動偏鄉學校中央廚房、太平國民運動中心、國際壘球運動園區、台中州廳及大屯郡役所暨其附屬建築群歷史場域再造及中台灣電影中心等計畫。