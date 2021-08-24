開學在即 新北4000境外生自住健康管理期間加送一次PCR。（新北市政府提供）

開學在即，國外疫情仍然嚴峻，新北市今年粗估各大專院校境外生有4000人，新北市長侯友宜今表示，除14天隔離期間的2次PCR與1次快篩外，隔離期滿後的7天自主健康管理期間，市府將再提供一次免費PCR，確保學生健康與校園安全。

教育局長張明文表示，目前估計約有4000名學生，自主健康管理期間學校多會安排集中宿舍居住，因此市府希望再提供一次篩檢服務，確保校園安全。