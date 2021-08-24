開學在即 新北4000境外生自主健康管理期間加送一次PCR 15:442021/08/24 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 開學在即，國外疫情仍然嚴峻。（示意圖，范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 開學在即 新北4000境外生自住健康管理期間加送一次PCR。（新北市政府提供） 開學在即，國外疫情仍然嚴峻，新北市今年粗估各大專院校境外生有4000人，新北市長侯友宜今表示，除14天隔離期間的2次PCR與1次快篩外，隔離期滿後的7天自主健康管理期間，市府將再提供一次免費PCR，確保學生健康與校園安全。 教育局長張明文表示，目前估計約有4000名學生，自主健康管理期間學校多會安排集中宿舍居住，因此市府希望再提供一次篩檢服務，確保校園安全。 新北市立圖書館3分館推出閱讀收心活動 借書送好運文具 交通流量解封後暴增 新北籲多搭乘大眾運輸工具 #新北市 #PCR #開學 #4000 #境外生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市若2生確診 全校停課看狀況 04:102021/08/24 地方新聞 雙北住院檢疫加嚴 入院後每7天快篩一次 14:172021/08/24 生活 害怕開學群聚、沒進口疫苗可打 大學生受迫打高端 12:482021/08/24 生活 香港執法部門關注 歌手何韻詩涉反中亂港 10:032021/08/24 兩岸 大陸昨增35例確診 商丘個案曾8次核酸檢測均無感染 13:272021/08/24 兩岸 迎戰變種病毒 擴大邊境防堵 啟動五監測 04:102021/08/24 財經要聞 開學在即老師卻沒疫苗打 藍委怒批中央甩鍋地方 11:422021/08/24 政治 向波麗士大人致敬 未來烘焙王手作獻愛心 13:082021/08/24 寶島 帛琉入境檢疫趨嚴 台灣旅客不受影響 04:102021/08/24 生活新聞 陽明交大啟動安心就學計畫 提供師生免費篩檢 11:292021/08/24 生活 港媒：美恢復為中國留學生發放簽證 但仍收緊高科技領域專業審批限制 12:352021/08/24 兩岸 生活熱門新聞 爆網路專欄作家接種後猝死 高端回應了 - 生活 首例！打高端後身體不適 網路專欄作家隔日亡 - 生活 曝高端最重大副作用 台大醫揭猝死機率 - 生活 打高端後猝死 陸姓作家10天前才參觀高端疫苗廠 - 生活 民間可直接向BNT購買疫苗？陳時中揭2條件 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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