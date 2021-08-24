台灣之星5G開台周年成績揭曉，在7月底週年慶限定優惠帶動下，帶動整體申辦量成長超過1成，並助攻5G用戶數正式突破30萬，現5G用戶滲透率已達11％，超越原訂的年中營運目標10％，正朝向今年底5G用戶數50萬、20％滲透率之目標邁進。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，自去年5G開台以來，就不斷努力致力提供消費者最公平、合理、好用的『全民5G』方案，同時持續積極佈建網路、優化4G及5G基站，在去年底已率先達成5G高密集人口涵蓋80％目標，預計今年底將達成5G基站於六都市區涵蓋90％及 6000站5G訊號涵蓋範圍之目標。

台灣之星表示，搭配月租599以上資費方案，綁約24／30個月，除可享4G不限速吃到飽，綁約期間內還再爆送最高100GB超大上網流量，同時，網內互打免費、網外最高送160分鐘，一次滿足想盡情上網、講電話的需求；若想要直接升級為5G不限速吃到飽，優惠期間申辦，最低只要月租999起就可擁有，為業界最便宜。

凡申辦搭配指定單辦門號資費方案，綁約24個月，同樣可享以月租再加100的優惠價直接升級電信全餐方案，即月租$599可享4G不限速上網吃到飽，還有包含LINE MUSIC等加值服務隨你選，可於綁約期間內，依照個人需求、月月免費換