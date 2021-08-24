特斯拉公司執行長馬斯克周一表示，特斯拉正在努力，將「盡快」改進備受期待的自動駕駛軟體更新。

馬斯克在推特上表示：「完全自動駕駛（Full Self-Driving,FSD）最新的9.2測試版，在我看來其實不是很好，但Autopilot與AI團隊將集結眾人之力盡快做出改善」。

馬斯克表示：「我們正嘗試在高速公路和城市街道上的自動駕駛採用單一堆疊（stack）技術，但這需要大量的神經網路（neural network）再訓練」。

特斯拉最近正受到美國安全監管機關調查。在特斯拉電動車追撞靜止的警車和消防車後，美國安全監管機構已對其駕駛輔助系統啟動調查。

日前兩名美國參議員更呼籲聯邦貿易委員會調查特斯拉，稱該公司將其駕駛自動化系統宣傳成如同擁有全自動駕駛技術，這些做法不僅誤導了消費者，並危害公眾安全。

特斯拉周一股價勁揚3.83%，收在706.30美元，因德銀重申對該電動車大廠的買進評級，稱特斯拉在上周舉辦的「人工智慧日」提出了「大膽的願景」，令分析師對特斯拉在AI方面的努力更為讚賞。