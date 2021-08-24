56歲陸姓網路作家昨打高端疫苗後身體不適，今上午死亡，根據陸姓作家個人臉書、IG貼文來看，接種後當天並沒有任何異狀，甚至還在IG發布限時動態打卡，沒想到隔天竟發生猝逝消息。

陸姓作家於昨（23）日上午10點多於大園國際高中接種站打疫苗，事後還在臉書開心PO文表示，「很榮幸，我們一家三口都和蔡總統同一梯打高端」，晚間6點多更赴桃園市龍潭區某休閒農莊，並在IG發布限時動態、打卡，還在下方標記兒女的IG帳號，看起來並無異狀。

陸姓作家生前最後IG動態曝光。（圖／翻攝自陸姓作家IG）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於疫情記者會中表示，目前初步判定，可能有心肌梗塞可能性，但因為是到院前死亡，須由司法相驗，由檢察官做判定。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。