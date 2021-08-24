8月17日召開的中共中央財經委員會第十次會議強調，要研究扎實促進共同富裕問題。第一財經引述中國政法大學教授施正文觀點稱，在促進共同富裕目標下，未來相關稅制會進一步改革，提高直接稅比重，完善相關稅種。

施正文指出，比如個稅應該降低勞動所得稅負，調整最高邊際稅率鼓勵創新。加快房地產稅立法和改革試點，房子多、價格貴的人多交稅，發揮收入分配調節作用。可以考慮開徵遺產稅，防止貧富過分懸殊。

中共中央財經會議指出，要構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度並提高精準性，擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入，合理調節高收入，取締非法收入，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構。

施正文指出，市場經濟在初次分配中起著基礎性作用，但每個人機遇、稟賦、資源等不一，初次分配後個人收入差異較大，這就需要政府通過稅收、社保、轉移支付等手段來對收入進行調節，促進共同富裕。慈善等第三次分配可以改善收入和財富分配格局。

當前大陸稅制結構中，以所得稅等代表的直接稅占比低，而以增值稅、消費稅為代表的間接稅占比高。目前直接稅和間接稅比重大概是3比7。

施正文表示，間接稅主要附加在商品價格中，最終是消費者負擔。窮人和富人在商品消費上的稅負是一致的，但由於富人收入高實際負擔低，而窮人收入低實際則負擔高，這加劇了貧富差距。因此間接稅比重高不利於收入分配調節，應該提高直接稅占比，降低間接稅占比，這也是目前國家稅制改革的方向。間接稅占比降低也有利於降低企業負擔。

施正文表示，目前中國人財富不少體現在擁有多套房子上。下一步應該加快推進房地產稅立法進程，儘快開徵房地產稅。一般來說只有一兩套房子的老百姓可能不用交房地產稅，對普通老百姓沒什麼影響。但房子越多、價格越貴的富人則需要承擔更多的房地產稅，因此房地產稅能起到收入分配調節作用，特殊情形下還能起到房價調控效果。

目前「十四五」規劃明確提出，要推進房地產稅立法。專家分析，繼重慶上海之後，個人住房房產稅試點有望擴圍，為房地產稅立法探路，積累經驗。

目前大陸並沒有遺產稅，而且遺產稅也未被列入全國人大立法規劃中。施正文建議，可以考慮研究開徵遺產稅。遺產稅是針對超高收入富人死後留下的遺產徵收的一個稅種，稅率很高，一些國家最高邊際稅率超過50％，這對財富分配有重要調節作用，而且鼓勵年輕人自食其力。同時高額的遺產稅也倒逼富人去做慈善，這也可以促進慈善等社會事業對收入第三次分配的作用。