戲劇男神黃少祺2天前為了護妻小在臉書開砲，透露老婆近日帶兩個兒子從美國返台後住進四星級防疫飯店隔離，花大錢卻得到不好待遇，對此，飯店高層稍早已留言表示歉意。今(24日)黃少祺再發文與飯店共同發出聲明，澄清傳聞收了高額和解金與黃少祺太太咆嘯工作人員一事都屬子虛烏有，要求網友停止抹黑。

50歲黃少祺過去演出《飛龍在天》、《神機妙算劉伯溫》等走紅，2011年和前女團ME2出身的太太呂宜蓁在台灣登記結婚，並生下兩個兒子。近日，黃少祺為了護家人在臉書透露平時很少發抱怨文，但反應無果後只好用這種方式公開呼籲，並指出太太和2個兒子最近住進防疫旅館，「垃圾袋，瓶裝水，換被單，牙膏，牙刷補充品，交代櫃台了，有些物資卻要等半天甚至就這樣沒消沒息也不回報」。

黃少祺與飯店共同發聲明駁斥謠言。（圖／翻攝自黃少祺 Eric Huang臉書）

黃少祺發文後不久，酒店的高層便鄭重回應：「我們將立即著手改善現場的人力服務問題。希望您能再次給予支持與鼓勵！對於同仁情緒性的發言，飯店也將進行內部檢討及懲處」，黃少祺也感恩回應未來會繼續支持該間飯店，盼此事落幕，但今黃少祺又與飯店共同發布聲明，澄清事發以來雙方已經基於互信互諒原則妥善處理並圓滿解決，針對網上傳言必須一一釐清。

聲明表示，網上目前仍有少數重傷黃少祺與其家人的誹謗謠言，「其中包括虛構謠傳黃夫人大聲咆嘯酒店人員，以及黃少祺先生收取酒店高額和解金或利益等等，均為憑空捏造之虛偽不實言論，業已造成黃少祺先生名譽受損，並對妻兒造成莫大心理壓力」，呼籲網友之後謹言慎行，停止不當之惡意攻訐行為，以免觸法。

對此，其他網友也力挺黃少祺，直說：「疫情期間大家都很辛苦，事情說開解決即可」、「相信以男神的智慧絕對可以解決，出道這麼久從未傳過不好的新聞，為人人品可見，防疫期間 大家都心累，願疫情快速離開」、「少祺哥一家人這陣子委屈辛苦了，也希望造謠人可以得到警惕，謹言慎行」、「疫情期間大家都辛苦了！前台端及客戶端都能多一點同理心、體諒，雙贏圓滿落幕是最大的福氣」。