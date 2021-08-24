苗栗縣2021貓裡表演藝術節共有5大系列節目，個個精彩可期。（謝明俊攝）

苗栗縣政府文觀局長林彥甫特別介紹今年首次露臉的「苗栗店仔藝穗節」表演。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推出2021貓裡表演藝術節，有許多年輕藝文工作者加入。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推出2021貓裡表演藝術節，將由郭芝苑室內合唱團演出「鳳儀亭」。（謝明俊攝）

苗栗縣政府每年藝文重頭戲「貓裡表演藝術節」今年受疫情影響推遲，在疫情緩解下，縣府決定從24日起重啟藝術節，以5大表演系列，包括「傑出演藝團隊」、「屋簷下音樂會」、「屋簷下掌中劇」、「貓裏.實驗.中正堂Season 5-黑盒子劇場」以及首次推出「苗栗店仔藝穗節」等方案，來為縣民禁錮許久的心情解悶一下。

由苗栗縣政府文觀局辦規畫的「2021貓裏表演藝術節」，包含5大系列節目，匯集15個表演藝術團隊、搭配13個特色店家優惠方案，分別到9個表演空間共演出25場次，自8月29日起至12月19日，要帶給所有喜愛表演藝術的觀眾最有在地特色的藝術節。

貓裡表演藝術節率先登場的是傑出演藝團隊系列，由傳承3代掌中劇世家蕭建平電視木偶劇團，帶來廣受好評的光雕布袋戲《王昭君》，獨樹一格的光雕動畫搭配木偶演出。接著，郭芝苑室內合唱團帶來歌舞劇《鳳儀亭》，是改編自1958年台北永樂戲院首演的《貂蟬-鳳儀亭》，當中的歌曲配樂是由郭芝苑老師創作，後又有新版編曲並加入新創曲，今年適逢郭芝苑大師百歲冥誕，本次選演別具意義。

屋簷下音樂會由嗎啡因樂團、鼓魯擊世界打擊樂團、東坡樂團、氛惟樂團等，分別在9月份的每周3晚上7點，奏出不同風格的音樂潮流。屋簷下掌中劇則邀請到獲獎無數的昇平五洲園、雲林五洲小桃源掌中劇團、真雲林閣中劇團，要在9月、10月的周末帶給大家寓教於樂、親子同歡的經典劇碼。

「苗栗店仔藝穗節」則是今年首度推出的新系列，特別邀請策展人彭怡雲統籌規畫，讓表演藝術走出演藝廳，進入熟悉的餐廳與咖啡廳，帶給大家不同以往的觀賞體驗。本次的表演團隊是由26組競爭激烈中精選出4組精彩節目，分別為周鈞翔《大東整所》、趣學生活旅行手作《享樂吧!在慢板與美味之間》、足夢舞人《足夢爵響》、邱舒《轉來貓貍尞》，另搭配3場次藝文講座與城市導讀，打造苗栗成為處處有藝文、生活即藝術的慢活城市。

最後壓軸是來到第五季的「貓裏.實驗.中正堂」黑盒子劇場，由EX-亞洲劇團帶來全新製作《When the time comes…你會回來嗎》以及人尹合作社的寶寶劇場《馬麻，為什麼房子在飛》，透過黑盒子劇場的呈現，近距離親近體驗劇場無所不能的想像空間。

徐耀昌縣長表示，今年受到疫情衝擊，藝文產業是首當其衝，疫情逐漸回穩後，希望透過大家參與，以實際行動支持藝文團隊以及在地店家，振興受創嚴重的產業外，也期望透過欣賞藝術表演，禁錮許久的心情獲得舒解。

文觀局長林彥甫表示，感謝所有參與的表演藝術團隊與工作夥伴，讓本次活動場場精彩可期，也特別感謝各個合作店家包含一涓白杏仁甜品、花田喜爆米花、來本冊子工作室、養心無菜單料理、翔飛冷飲、More Café、共發文具雜貨空間、中山168、日3咖啡焙煎所、田園義大利麵、桂花品東西、起點書房、應景咖啡共同推出的優惠方案，以及藝穗節場地提供之老家藝文生活空間、首波里和風洋食餐酒館、More Café、養心無菜單料理、鑫旺號、番社30陳家古厝，讓看表演與日常生活更加緊密相連，共同營造出藝術與生活共舞的氛圍。