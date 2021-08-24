台62東大華系統貨櫃車翻覆，司機受困搶救中。(翻攝自記者爆料網)

台62快速道路接國1大華交流道匝道口，下午3點左右發生一起貨櫃車翻覆意外。一輛大型貨櫃車疑似在轉彎時失控撞上護欄，整輛車翻覆在道路中央，貨櫃車司機受困在車內，消防隊獲報後趕目前正在進行救援。