台62快速道大華系統貨櫃車翻覆 司機受困搶救中 15:582021/08/24 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台62東大華系統貨櫃車翻覆，司機受困搶救中。(翻攝自記者爆料網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台62東大華系統貨櫃車翻覆，司機受困搶救中。(翻攝自記者爆料網) 台62快速道路接國1大華交流道匝道口，下午3點左右發生一起貨櫃車翻覆意外。一輛大型貨櫃車疑似在轉彎時失控撞上護欄，整輛車翻覆在道路中央，貨櫃車司機受困在車內，消防隊獲報後趕目前正在進行救援。 彰縣斥資3457萬 改善農路拓寬聯絡道 紓解南勢角塞車 最快明年發包 #台64線 #大華系統 #貨櫃車 #翻覆 #台62 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 威力彩包牌爽中27億 網揪出魔鬼細節：貳獎怪怪的 13:102021/08/24 生活 北京雙減效應 爆台青轉職潮 04:102021/08/24 焦點新聞 議員批零件有瑕疵 中捷允定期檢查 04:102021/08/24 地方新聞 解祕《斯卡羅》李仙得拜訪道台原址 台南清代道署遺構明年展示 14:502021/08/24 寶島 《電腦設備》廣錠填權近6成 H2營運拚好轉 12:182021/08/24 財經 中捷針對電磁閥線圈故障提報告 市議員：總體檢還有多少「未爆彈」 11:582021/08/24 生活 台積營收超速 外資高喊900元 04:102021/08/24 財經要聞 美股創高 晶圓雙雄、航海王帶頭衝 台股漲逾160點 09:102021/08/24 財經 和泰yoxi前進高雄 年底六都到位 04:102021/08/24 財經焦點 三分鐘充滿上路：BMW iX5 Hydrogen 氫燃料電池車預計 2022 年小量生產 14:322021/08/24 汽車情報-汽車新聞 航海王＋權值王 大反攻 04:102021/08/24 財經要聞 社會熱門新聞 難忘伴遊妹滋味 噁男1年後竟威脅「無碼外流」再約戰 - 社會 交作業用摔的還咬人 女老師與小三童互毆下場超慘 - 社會 台南嬤孫離奇車內亡 高大成揭恐怖死因：求救也來不及 - 社會 生日成忌日 柴山失蹤婦人詭異樹藤纏身死亡遭尋獲 - 社會 農曆七月女房東巡房 隔牆傳出微弱救命聲 竟是房客在求救 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。