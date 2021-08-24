神秘女聲「？te壞特」勇奪本屆金曲獎最佳新人獎，？te壞特不只是歌壇新星，她還是準外科醫師，但她的雙重身分卻遭曾參選台北市長、台大教授李錫錕在臉書發文質疑「你放心給她開刀嗎」，引發外界熱議，「抗疫女神」賈永婕稍早也發聲力挺？te壞特：「醫生當然可以得金曲獎」。

？te壞特為保有隱私，她堅持不拿下墨鏡、不公開露臉，讓她被稱為「神秘女聲」，？te壞特也在本屆金曲獎上，打敗李友廷、理想混蛋等勁敵，奪下最佳新人獎，而從醫學院畢業的？te壞特，還是準外科醫師，但她的雙重身分卻遭李錫錕發文質疑：「準外科醫生獲得金曲獎最佳新人獎，你放心給她開刀嗎？」引發外界熱議。

多數網友都力挺？te壞特，連「抗疫女神」賈永婕稍早也在臉書發文力挺，她以韓劇《機智醫師生活》為例，並寫下：「醫生當然可以會唱歌、吉他、跳舞、作詞作曲！游泳、騎車、跑步！煮飯、插花、彈琴！大吃大喝！得金曲獎」。

賈永婕臉書全文。（圖／取材自賈永婕的跑跳人生臉書）

面對李錫錕的批評，？te壞特早透過經紀公司回應：「看到老師的文章，我其實很同意他講的」，?te壞特公開求學過程「原本自己有要試著過著斜槓人生，在大七的最後一年嘗試著要兼顧學業及音樂，還是有三個科目被當掉，而且實習的時候也覺得自己無法進步，還因此休學一年。大學讀了九年的我才發現有些人可以斜槓，但我試過了知道我能力無法兼顧，也會像李教授講的不會快樂」，最後，她感謝國防醫學院的用心栽培，？te壞特表示，她現在就是專心全職做音樂，會更努力把音樂做好。