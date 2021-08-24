台股今(24日)開高，早盤短暫站上16900點關卡，航運股揚帆走高半個小時即遇亂流，在台積電領軍半導體股撐盤下，終場加權指數收在16818.73點，上漲76.89點，成交值4131億元，外資23日買超1天後，今日反手轉賣，外資及陸資賣超112.7億元。

統計三大法人買賣超金額，外資及陸資為賣超112.7億元，自營商、投信皆為買超，分別買超9.54億元、9.32億元，合計賣超93.84億元。

台積電ADR勁揚2.63%，今開盤上漲8元，以574元開出，盤中在575元至571元之間遊走，終場收在572元，上漲6元，漲幅1.06%，貢獻大盤指數約51.42點，今日的漲點可以說有2/3都是來自台積電；聯電開盤以59.6元開出，早盤高點來到60.1元，漲逾2%，尾盤下跌0.2元，收在58.4元，跌幅0.34%。

航運類股指數下跌1.72%，貨櫃三雄開高走低，是大盤漲幅收斂的一大原因，陽明跌幅最重，終場收在134.5元，跌幅3.58%；長榮收在140元，跌幅2.78%；萬海收在244元，跌幅1.61%；不過，散裝航運新興、中航仍以漲停作收，分別收在43.25元、89.2元。