農糧署每年舉辦全國咖啡生豆評鑑，今年因疫情之故停辦，雲林縣府不忍咖啡農失望，今年辦理縣級生豆評鑑，去年60多個樣本參賽，今年多達121個樣本，評鑑結果出爐，特等獎由古坑鄉草嶺村東𤧥咖啡莊園奪得。

雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑不限雲林縣咖啡農參賽，今年多達121個樣本參賽，是去年的1倍，雲林縣參賽者大多是古坑鄉民，外縣市則有來自高雄、嘉義等地。

每一名參賽者至多可繳交4個樣本參賽，評鑑流程是繳交生豆、編碼、生豆特性鑑定、烘豆、杯測評鑑，縣府農業處聘請5名專業烘豆師、12名感官評審進行初賽、複賽、決賽共3輪評鑑。

農業處長吳芳銘表表示，本次生豆評鑑依據SCA美國精品咖啡協會標準規範，透過乾溼香氣、風味、餘韻、酸質、醇感、一致性、甜感、乾淨度、平衡感、綜評等10項來評鑑。

2021年雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑結果出爐，30個樣本脫穎而出，其中18個頒給特等、頭等、金質、銀質獎，特等獎由東𤧥咖啡莊園勇奪，頭等獎為古峰咖啡莊園、嵩岳咖啡莊園。

金質獎得主有嵩岳咖啡莊園、青山坪咖啡農場（2個樣本都獲金質獎）、謝宗霖、蘇甘永。銀質獎得主有謝宗霖（2個樣本都獲銀質獎）、蘇甘永（2個樣本都獲銀質獎）、山海觀、青山坪農場、李源富、山津莊園、嵩岳咖啡、陳食舖農特產。

換句話說，18個獎項中，嵩岳咖啡莊園、青山坪咖啡農場都包辦3個大獎；謝宗霖、蘇甘永則都囊括2個大獎。

本次評鑑技術顧問、烘豆長吳原炳表示，今年參與評鑑的豆子品質都相當優質，121件中除3件物理篩選未通過外，參與杯測的118件豆子，有116件杯測分數在80分以上，達到國際精品咖啡的等級，精品咖啡比例超過97％，古坑咖啡豆品質卓越。