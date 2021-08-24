今（24日）上午，由香港中國企業協會與香港貿易發展局主辦的「擁抱十四五，融入雙循環」高峰論壇在香港會展中心舉辦。香港特區政府財政司司長陳茂波出席高峰論壇表示，「十四五」規劃定位香港為國際金融中心、全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心和風險管理中心。香港將深化擴大與大陸金融市場的互聯互通，以更好發揮金融優勢，並稱香港繼續擔當大陸企業可靠的國際融資平台。

陳茂波表示，「十四五」規劃定位香港為國際金融中心、全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心和風險管理中心。香港將深化擴大與內地金融市場的互聯互通，以更好發揮金融優勢。香港可以在四個方面發揮關鍵作用。包括：第一，香港作為全球最大的離岸人民幣業務樞紐，香港可以為不斷迅速增加的離岸人民幣持有者，提供各項人民幣投資和風險管理的產品，促進人民幣國際化進程。

第二，香港繼續擔當大陸企業可靠的國際融資平台，提供多元化的資本，同時為內地企業在境外的資金提供停泊和管理的服務，發揮好財資中心的功能。

第三，提升香港成為區內綠色和可持續金融樞紐，支持大陸綠色企業和項目。

第四，香港作為國際資產和財富管理中心，可以為日益富裕的大陸民眾，提供多元化的投資理財選項，協助他們優化資產配置和管理好風險。

陳茂波說，香港正在與深圳共同建設深港科技創新合作區，實現「一區兩園」，通過融入大灣區的創科產業鏈，助力國家的科技自立自強。