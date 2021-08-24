文化部文化資產局24日至26日將在PIDC澎湖國際潛水中心辦理3天2夜的「保護水下文化資產觀覽引導員工作營」，脫穎而出的25位資深潛水教練學員將學習水下文化資產相關知識及水下遺址觀覽技能，培訓成為保護水下文化資產觀覽引導員。

文資局陳濟民局長表示，臺灣海域蘊藏豐富的水下文化資產，澎湖有4處水下文化資產列冊，水下考古遺址數量居全國之冠。

為宣揚水下文化資產保存維護的重要性，文資局已持續舉辦四年潛水人員教育推廣活動，今年度更是加強培訓潛水教練成為水下文化資產觀覽引導員，因此學員們除了課堂學習，還包含筆試及水下實作測驗。

期待將來劃設水下文化資產保護區之後，能由本局培訓出正規的水下文化資產觀覽引導員帶領民眾觀覽水下文化資產，成為正規的水下文化資產觀覽引導員。

依據我國《水下文化資產保護區劃設及管理辦法》，未來進入水下文化資產保護區，觀覽引導員應均應具備潛水教練合格證明文件及主管機關發給之水下文化資產保護相關講習之課程證明，以確保觀覽引導員均具備水下文化資產相關知識與素養。

活動除了教授潛水教練水下文化資產相關法規、知識等，更增加筆試及實作測驗，考試通過者才能授予「水下文化資產保護講習觀覽引導員」講習課程證明。

希望培訓活動讓更多潛水教練充實水下文化資產知識，成為種子守護員，達到全面推廣水下文化資產保存，全民共同維護水下文化資產之目的。