晨光第18屆畢業典禮執行長帶領畢業生過關。圖晨光提供

晨光第18屆畢業典禮執行長帶領畢業生過關。圖晨光提供

「慢飛天使畢業了」，雙福基金會附設晨光智能發展中心服務早期療育工作已邁向第20年了，日前為20位幼兒園學員舉辦畢業典禮，因為疫情往年都以運動會型式讓孩子畢業前接受挑戰，今年則改成闖關活動，給孩子們勇氣與信心前往下一關。

雙福基金會附設晨光智能發展中心8月20日舉辦第18屆慢飛天使的畢業典禮，往年晨光的畢業典禮都會邀請社區幼兒園的同學一同參與，透過融合運動會的闖關活動，讓孩子們體會「分工合作、突破重圍」的重要。

今年因為疫情，為避免群聚傳染，無法延續傳統舉辦運動會，不過老師們還是悉心設計4個闖關活動關卡，象徵著未來的人生挑戰！慢飛兒在畢業典禮當天挑戰自我，完成任務關卡，不負眾望地順利領取畢業證書，獲得通往下一個人生階段的鑰匙，期待孩子們未來都能夠有十足的勇氣與信心來克服重難！

晨光智能發展中心主任姚淑芬表示，晨光智能發展中心本屆共有20位畢業生，其中15位將成為國小一年級新生，另外有5位孩子可回歸就讀一般幼兒園。

姚淑芬表示，慢飛兒從晨光畢業轉銜到國小及幼兒園後，將認識新的同學和老師，適應陌生環境對於慢飛兒來說是件很不容易的事。只要用時間和耐心陪伴每一位慢飛兒，他們就會有不斷進步和成長的機會，很高興每一年都能看到學生順利的轉銜，希望社會大眾能用愛陪伴發展遲緩兒，多多給予慢飛天使支持與鼓勵，希冀未來孩子們離開晨光保護羽翼後，也能不畏艱險突破難關，慢慢展翅翱翔。

雙福基金會執行長周恬弘表示，除了早期療育，晨光智能發展中心也提供成年心智障礙者日間照顧服務，致力推動心智障礙青年就業培力計畫，成立了晨光咖啡（現更名為漫漫啡），今年首次推出中秋公益禮盒，希望藉此培養孩子的一技之長。邀請社會大眾一起支持身心障礙者自立夢想，加入漫漫送愛行列。若家長在照顧兒童時，有任何發展相關疑問，可諮詢。

漫啡支持網頁：https：／／www.sunshine-cafe.org.tw／

愛心專線：05-2759128